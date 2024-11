Un nuovo look per la sede di Renault Italia

1 minuto per la lettura

Una bella mano di vernice e via. C’è voluto ben altro in realtà per rinnovare il look della sede romana di Renault Italia. Dopo aver ridefinito lo skyline del magico borgo di Locorotondo, attraverso un progetto ideato e coordinato dall’agenzia Creativa LePub Italy, l’artista visivo Ray Oranges ha trasferito il linguaggio dei suoi artwork sull’edificio di Renault che si trova sulla via Tiburtina.

LOOK RENAULT ITALIA: IL PRIMO ARTWORK

Il primo di questi è uno studio della forma su cui si basa il logo Nouvel’R: esplorando le potenzialità della forma nella sua bidimensionalità e tridimensionalità, Ray Oranges ha definito uno spazio stratificato ma bilanciato, con il colore ad evidenziare o attenuare le forme.

IL SECONDO ARTWORK

Per il secondo artwork, l’artista ha utilizzato palette colori che tende in modo deciso verso il pop, con colori vivaci e vibranti, come quelli delle R5 E-tech Electric che stiamo vedendo sulle nostre strade. Fedele ai suoi valori di inclusività, Renault valorizza, così, un’area della periferia romana (il. quartiere Tiburtino) realizzando un progetto che diventa un’esperienza visiva e sensoriale unica a beneficio della collettività, anche lontano dal centro cittadino.

PARLA ELISABETH LERICHE, DIRETTRICE MARKETING RENAULT ITALIA

“Grazie all’estro creativo di Ray Oranges, abbiamo vestito la nostra sede romana con un abito pop tailor-made, inedito e sfavillante, come la nostra iconica R5”, dice Elisabeth Leriche, Direttrice Marketing Renault Italia. “Renault ha da sempre un legame forte e profondo con il mondo dell’arte, perché è un mezzo di comunicazione efficace e potente, in grado di parlare la lingua delle emozioni. Una modalità straordinaria per dar vita a idee e bellezza, e siamo davvero felici di poter regalare un’esperienza e un’emozione visiva anche nella periferia della nostra città”.