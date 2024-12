Nuova Hyundai Santa Fe, arriva la versione Plug-in Hybrid

2 minuti per la lettura

Cresce la famiglia della Nuova Hyundai Santa Fe con l’arrivo nelle concessionarie della versione Plug-in Hybrid, versione che si aggiunge alla Full-Hybrid con cui la quinta generazione del Suv coreano ha fatto il suo debutto in Italia la scorsa estate. Configurabile in versione 5 o 7 posti, la Santa Fe Plug-in Hybrid si basa sul motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 Cv abbinato a un motore elettrico da 98 Cv alimentato da una batteria di trazione da 13.8 kWh, per una potenza massima di sistema di 253 Cv e una coppia che arriva a 367 Nm, con trazione integrale 4WD HTRAC.

AUTONOMIA ELETTRICA

Questa configurazione offre un’autonomia 100% elettrica fino a 54 km nel ciclo medio combinato WLTP selezionando la modalità di guida EV. Inoltre, sotto soglie di carica predeterminate il sistema Plug-in Hybrid di Hyundai passa automaticamente alla modalità di guida ibrida – non permettendo alla batteria di scaricarsi completamente – così da sfruttare sempre al massimo le capacità dell’architettura elettrica e mantenere al minimo il consumo di carburante.

NUOVA HYUNDAI SANTA FE: ALLESTIMENTI E PREZZI

L’allestimento Business comprende cerchi in lega da 18”, fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, barre portatutto sul tetto, climatizzatore automatico bizona, cambio shift-by-wire, Smart Key, sedili anteriori riscaldati e volante in pelle riscaldato. Presenti anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con retrocamera, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth e riconoscimento vocale, servizi telematici Bluelink® e Live Services e aggiornamenti Over The Air (OTA) oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tendine parasole posteriori, caricatore wireless per smartphone, prese USB anteriore e posteriore e quadro strumenti digitale da 12’’ con schermo TFT da 4,2’’.

La Nuova Santa Fe è inoltre equipaggiata di serie con un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, tra cui la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction (F.C.A. 1.5), il Rear Occupant Alert (R.O.A.), il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), il Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.), l’Highway Driving Assist (H.D.A.) e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.), oltre a In Cabin Camera (I.C.C.) e sistema eCall.

HYUNDAI SANTA FE, LA TOP DI GAMMA

Al top della gamma l’allestimento XClass, da 57.700 euro, che aggiunge i cerchi in lega da 20”, fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, quadro strumenti ad alta definizione da 12.3″, sedili in pelle (anteriori elettrici riscaldati e ventilati, posteriori riscaldabili), luce ambiente e finiture premium per un’esperienza di bordo ancor più confortevole. La Santa Fe PHEV ha un prezzo di partenza di 55.800 euro.