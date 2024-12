Natale con Abarth, ecco il regalo per gli amanti dello Scorpione  

2 minuti per la lettura

Quali doni porterà Babbo Natale sotto l’albero? Ecco qualche idea nel caso il destinatario dovesse avere il pallino dei motori. Visto che Abarth continua a celebrare il suo 75° anniversario, cosa c’è di meglio se non attingere dalla collezione di merchandising ispirata alla Abarth 695 75° Anniversario, collezione disegnata e prodotta da Audes Group?

NATALE CON ABARTH: UNA FELPA…UNICA

La scelta potrebbe andare su una bella felpa con cappuccio lavorata in modo minuzioso e soprattutto disponibile in soli 75 pezzi. “Un capo unico – dicono alla casa madre – realizzato con materiali pregiati che combina lo stile contemporaneo con l’intramontabile design Abarth, dedicato ai collezionisti e agli appassionati che vogliono possedere un simbolo dell’heritage del brand”

LA T-SHIRT BREMBO

Un secondo regalo per festeggiare Natale con Abarth potrebbe invece essere la T-shirt Abarth + Brembo, un capo che sottolinea la sinergia tra l’heritage del marchio dello Scorpione e l’esperienza di Brembo, leader mondiale nei sistemi frenanti ad alte prestazioni. O altrimenti, se questi due costano troppo, ci si può sbizzarrire navigando in lungo e in largo sull’Abarth Store, dove è esposta una collezione esclusiva che comprende anche una selezione di accessori con una lavorazione artigianale di prim’ordine. Insomma, indossare un pezzo di storia dello Scorpione per omaggiare un pezzo di storia dell’auto italiana.