Hyundai Motor Group e Google, il matrimonio continua

2 minuti per la lettura

Hyundai Motor Group ha ampliato la sua collaborazione con Google per offrire ai clienti delle esperienze di navigazione e infotainment di nuova generazione. Oltre alla praticità del sistema operativo Android Automotive, i conducenti dei nuovi veicoli Hyundai, Kia e Genesis avranno presto accesso a informazioni aggiornate su 250 milioni di luoghi in tutto il mondo grazie a Google Maps Platform, direttamente nei loro veicoli.

L’INTERVENTO DI GOOGLE MAPS

Integrando l’API Places (Application Programming Interface) di Google Maps Platform, il Gruppo migliorerà la precisione della navigazione utilizzando le vaste informazioni di Google Maps sui luoghi, che includono dettagli aggiornati su orari di apertura, contatti, valutazioni, recensioni e altro ancora. I conducenti Kia in Nord America saranno i primi a beneficiare di queste tecnologie, con un’espansione successiva ai modelli Hyundai, Kia e Genesis a livello globale.

LA PAROLA A HYUNDAI

“Hyundai sta sviluppando tecnologie nel campo dei SDV e della mobilità secondo valori che pongono il cliente al centro”, dice Chang Song, Presidente e Head of Hyundai Motor Group’s Advanced Vehicle Platform (AVP) Division. “La nostra collaborazione con Google, che grazie alle sue mappe aiuta le persone a trovare informazioni utili in tutto il mondo, rappresenta un’opportunità per ampliare la nostra copertura tecnologica nel mercato della mobilità e offrire ancora di più ai nostri clienti”

LA PAROLA A GOOGLE

“Ogni giorno effettuiamo oltre 100 milioni di aggiornamenti su Google Maps per aiutare le persone a trovare informazioni sempre aggiornate e complete su dove andare e come arrivarci”, aggiunge Jorgen Behrens Vice Presidente e General Manager di Google Maps Automotive. “Integrando il nostro database di luoghi nei veicoli di Hyundai attraverso l’app Places, diamo ai conducenti le informazioni di cui hanno bisogno per navigare con sicurezza, e non vediamo l’ora di lavorare con Hyundai per portare più innovazione sui loro modelli in futuro”.

Il Gruppo adotterà inoltre il sistema operativo Android Automotive (AAOS) di Google per ampliare ulteriormente il proprio ecosistema software. Con questa iniziativa, Hyundai punta a ottenere un vantaggio innovativo nel campo della tecnologia SDV e a guidare il mercato della mobilità del futuro.