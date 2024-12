La settimana dei motori dal 16 al 22 dicembre

2 minuti per la lettura

Anche questi giorni prenatalizi hanno portato parecchie notizie nel mondo dei motori. La settimana si è aperta con una polemica fra il Ministro Salvini e Vasco Rossi incentrata sulle nuove regole del Codice della Strada entrate in vigore sabato 14 dicembre. “Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni”, ha attaccato ieri sui social il Blasco. Immediata la replica del Ministro dei Trasporti, che vi invitiamo a leggere nell’articolo pubblicato il 16 dicembre.

Simpatico lo studio condotto da Car & Classic, piattaforma di aste on line dedicate alle auto d’epoca, secondo cui agli italiani piacciono le auto degli anni ’70, le quali evidentemente esercitano sugli appassionati un fascino superiore rispetto alle vetture appartenenti ad altri decenni.

Altra notizia importante, soprattutto per il Mezzogiorno, è l’annuncio fatto da Jean-Philippe Imparato. in occasione del Tavolo svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Chief Operating Officer per l’Enlarged Europe di Stellantis ha ribadito al Ministro Adolfo Urso che la nuova Lancia Gamma si farà a Melfi, uno stabilimento storico situato in Basilicata, simbolo del know-how manifatturiero italiano. E sempre sul fronte del made in Italy, questa settimana si è festeggiato il 20mo anniversario della collaborazione fra la Polizia di Stato e Lamborghini. venti anni durante i quali le vetture del Toro sono state utilizzate per moltissimi interventi sanitari, fra cui oltre 200 missioni di trasporto di organi in tutta Italia.

Per concludere: da una parte Pininfarina, storico carrozziere a cui si devono tantissimi capolavori su ruote, festeggia il suo 95 compleanno con il cambio del logo, che tuttavia mantiene il suol DNA. Dall’altra, nei giorni scorsi è stato consegnato il primo dei 33 esemplari della Alfa Romeo 33 Stradale, una vettura che celebra non solo il ritorno del marchio nel mondo delle fuoriserie, ma segna un altro trionfo dello stile italiano nel mondo. Buona lettura.

