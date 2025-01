Seat e Cupra chiudono bene il 2024 

2 minuti per la lettura

Crescono i due marchi spagnoli Seat e Cupra. Nel 2024 le vendite di Seat S.A. sono cresciute del 7,5%, nonostante il difficile contesto dell’industria automobilistica mondiale. Cupra dal canto suo ha continuato a battere record, consegnando 248.100 vetture e registrando un aumento del 7,5% rispetto al 2023 (230.700). Anche SEAT ha mantenuto il suo trend positivo e le consegne sono cresciute del 7,5%, raggiungendo 310.000 veicoli (2023: 288.400). In un mercato di veicoli elettrici in calo, SEAT S.A. ha contrastato questa tendenza, registrando un incremento nelle vendite di veicoli elettrificati: 49.400 veicoli ibridi plug-in (PHEV) (+14%) e 48.000 veicoli elettrici (BEV) (+5,9%).

LA PAROLA AL CEO

“L’industria automobilistica ha affrontato sfide importanti nel 2024, contraddistinte da condizioni economiche instabili, da un’intensa concorrenza e dalla resistenza dell’industria ad acquistare veicoli completamente elettrici”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra. “Ma questi dati positivi sulle consegne ci incoraggiano a perseguire la nostra strategia. I prossimi mesi metteranno alla prova la nostra determinazione, mentre la nostra trasformazione procede. Siamo impegnati nell’elettrificazione; tuttavia, abbiamo bisogno di misure urgenti da parte del governo e delle parti interessate per garantire un futuro elettrico, perché c’è in gioco il nostro settore”.

CUPRA

Nel 2024, Cupra ha continuato a scrivere la storia, superando le 800.000 consegne di veicoli dal suo lancio nel 2018. In soli sette anni, il marchio ha introdotto sul mercato una gamma di sette modelli distinti. L’anno scorso, la Formentor ha mantenuto la sua posizione di bestseller dell’azienda con 111.300 consegne in tutto il mondo, mentre la Born è stata il secondo modello più popolare del marchio, con 41.800 unità consegnate.

Il marchio ha chiuso un 2024 storico con una gamma di modelli completa. La più grande offensiva di prodotto di Cupra è proseguita con l’anteprima mondiale delle nuove Leon e Formentor e con l’arrivo di Tavascan, il primo SUV coupé 100% elettrico del marchio, e di Terramar, il SUV sportivo del marchio, candidato all’European Car of The Year 2025. Inoltre, la Born, il primo modello completamente elettrico del marchio, ha ottenuto una versione più potente: la Born VZ.

SEAT

Nel 2024, Seat ha dimostrato ancora una volta di essere in ottima salute. La Ibiza ha celebrato il suo 40° anniversario con una nuova Limited Edition e si è riconfermata la vettura preferita dai clienti con 106.700 auto vendute (2023: 77.800; +37,1%). Segue la Arona, con 90.300 consegne (2023: 89.000; +1,5%). Con l’arrivo dei due nuovi modelli Cupra, la produzione globale di Seat S.A. nel 2024 ha raggiunto 583.218 veicoli, il 9,2% in più rispetto all’anno precedente (534.257). Negli ultimi 12 mesi, a Martorell sono stati prodotti 481.020 veicoli – compresa Audi A1 -, l’8,5% in più rispetto al 2023 (443.443).