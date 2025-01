Tramarossa x Abarth, la moda sposa i motori

1 minuto per la lettura

Dedicato a chi non si accontenta di portarsi in garage una semplice Abarth, ma vuole qualcosa di unico ed esclusivo. Per costoro Abarth e Tramarossa hanno unito le forze per creare una collaborazione che celebra lo stile e la passione per le prestazioni. Il risultato? La collezione Tramarossa x Abarth, una capsule esclusiva che fonde l’artigianalità del denim italiano di lusso con il design innovativo e le prestazioni sportive del marchio automobilistico.

DAI JEANS ALLE FELPE ..

La collezione è incentrata sul denim giapponese cimosato e sui jeans in denim italiano di alta qualità, in diversi lavaggi e vestibilità. I chino in blu navy sono un’opzione formale, mentre i pantaloni cargo in felpa offrono un tocco sportivo. I maglioni in lana con il logo Tramarossa x Abarth evocano denim e sportività, completati da felpe casual. Capispalla, tra cui una field jacket, un bomber e un gilet, combinano stile e funzionalità per tutte le stagioni, mentre gli accessori, come il cappellino da baseball e il berretto reversibile, aggiungono dettagli iconici.

La capsule sarà presentata in questi giorni in esclusiva a Pitti Uomo 107. Lo stand offrirà un’immersione nell’universo di questa collaborazione, con un’Abarth 500e personalizzata, emblema del legame tra moda e velocità. La collezione Tramarossa x Abarth sarà invece disponibile in edizione limitata presso negozi selezionati e online a partire dal prossimo mese di agosto.