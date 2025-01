Aston Martin Vantage Roadster, la grande bellezza

4 minuti per la lettura

Bella come solo una Aston Martin sa essere bella. E potente, anzi potentissima, grazie a uno sfoggio di sangue e muscoli pronti a proiettarsi sulla strada per contravvenire a qualsiasi regola del Codice. Dopo la Coupé, ecco a voi la nuova Vantage Roadster, arrivata per aggiungere un gioiello in più al lussuoso garage del marchio di Gaydon.

MOTORE

Partiamo dal motore? Ma sì. Sotto il cofano ruggisce un biturbo V8 da 4,0 litri Aston Martin da 665Cv e 800 Nm di coppia, rispettivamente 155 Cv e 115 Nm in più rispetto al predecessore. Tradotto in prestazioni significa, con una trasmissione a otto velocità con paddle-shift, uno scatto da 0 a 100 orari in 3,5 secondi e una (vietatissima) velocità massima di 325 km/h. Il tutto con un tetto retrattile tramite cui gli occupanti possono sentire ancora di più il rombo del V8 che proviene da sotto il cofano e dai tubi di scarico.

ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER: A CIELO APERTO IN 6,8 SECONDI

A proposito. Il tetto della Vantage Roadster può essere aperto o chiuso in soli 6,8 secondi, operazione da eseguire seduti in auto o da remoto tramite la chiave, purché ci si trovi entro un raggio di due metri dall’auto. Il tetto comprende otto livelli di isolamento, grazie ai quali il livello di rumore dell’abitacolo con il tetto alzato risulta pressoché identico a quello della Coupé. la capote può essere richiesta in Nero, Rosso, Blu o Argento. Per migliorare ulteriormente il carattere sportivo dell’auto, è possibile applicare anche una selezione di livree verniciate in una scelta di 21 colori complementari. Il tutto con quattro stili di cerchi da 21″, disponibili in una gamma di finiture, dietro i quali si può vedere una delle sette diverse scelte di colore delle pinze dei freni.

SOSPENSIONI

Grazie alla sua struttura in alluminio ultra rigida ma leggera, ai pannelli della carrozzeria in composito e alla distribuzione del peso anteriore-posteriore 49:51, la Vantage Roadster ha inoltre fornito la piattaforma ideale su cui agire per le sospensioni. Dotata di doppi bracci trasversali di lunghezza diversa ispirati alle corse nella parte anteriore, un assale posteriore multi-link, molle elicoidali e ammortizzatori adattivi Bilstein DTX (con una messa a punto personalizzata), insieme a un piantone dello sterzo non isolato, la Vantage Roadster offre la precisione, l’equilibrio, la compostezza e, soprattutto, sicurezza, tratti distintivo di una auto ad alte prestazioni.

ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER: FRENI

I dischi freno anteriori da 410 mm (con freni in carbonio ceramico) serrati da pinze monoblocco a sei pistoncini assicurano che la vettura possa perdere velocità ancora più rapidamente di quanto non ne guadagni. L’aderenza necessaria è fornita da pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 su misura, sviluppati appositamente da Michelin e messi a punto da Aston Martin con una mescola su misura per i requisiti specifici della Vantage. Questi non solo forniscono un’aderenza superlativa sia in condizioni asciutte che bagnate, ma anche una sensazione di sterzata eccezionale e caratteristiche di distacco progressivo.

INFOTAINMENT

Come la Coupé, anche la Roadster presenta un infotainment di nuova generazione. Creato internamente e introdotto per la prima volta sulla DB12, combina un sistema multi-schermo completamente integrato con connettività online completa e con tecnologia touchscreen Pure Black da 10,25″. I comandi rimangono bilanciati con la tattilità degli interruttori fisici, con pulsanti mantenuti per le operazioni meccaniche chiave di selezione delle marce, selezione della guida, riscaldamento e ventilazione. Sono inoltre presenti interruttori di controllo per telaio, ESP e scarico, impostazioni del sistema di sicurezza attiva e controllo della distanza di parcheggio, che assicurano che i controlli più utilizzati possano essere azionati in modo intuitivo e senza la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada.

CONSEGNE

Le consegne della Vantage Roadster inizieranno nel secondo trimestre del 2025 a un prezzo di listino non ancora ufficializzato dalla casa madre, ma che supererà tranquillamente i 200.000 euro.