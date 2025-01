Renault Italia si conferma Top Employer anche nel 2025

2 minuti per la lettura

Il Gruppo Renault Italia si conferma Top Employer nel 2025, per il terzo anno consecutivo, grazie alla sua filosofia vincente Time for Quality Life.

LA CERTIFICAZIONE TOP EMPLOYERS

E’ il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Viene quindi rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey che ricopre 6 macro-aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

Fondato più di 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo 2.053 aziende che, grazie alle loro eccellenze in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone.

RENAULT E’ TOP EMPLOYERS

Renault Italia si è aggiudicata il premio con 4.5 punti in più rispetto allo scorso anno, arrivando al 79,7%. Un importante traguardo che si rinnova, confermando l’impegno dell’azienda nel mettere al centro delle sue priorità il benessere dei dipendenti per assicurare loro un tempo di qualità sul posto di lavoro. Il riconoscimento è la conferma del DNA human centric che da sempre contraddistingue il Costruttore francese e si inscrive perfettamente all’interno della profonda trasformazione che interessa la Marca dal 2021, anno di lancio del piano Renaulution da parte del CEO di Renault Group, Luca de Meo.

IL GRUPPO FRANCESE

Attivo in tutte le macroaree considerate dall’Istituto di Certificazione, grazie all’impegno e al lavoro svolto dal team HR, guidato dal Direttore Risorse Umane Gruppo Renault Italia, Giuseppe Mantegna, negli ultimi tre anni il Gruppo francese si è particolarmente distinto per i temi legati alla People Strategy, alla Diversity & Inclusion e all’Employer Branding, tutte aree che hanno registrato un incremento del punteggio rispetto all’anno precedente, grazie a diverse azioni intraprese durante tutto il corso dell’anno.

LA PAROLA A RENAULT ITALIA

“Sono entusiasta di ricevere questo prestigioso riconoscimento per il terzo anno consecutivo”, dice Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia. “Il nostro prossimo obiettivo è raggiungere l’eccellenza in questa certificazione, che si tradurrà in un punteggio dell’85%. Per noi di Renault Italia è la conferma dell’importanza che riveste il grande lavoro svolto in questi anni in tema di “Time for Quality Life”. La nostra filosofia vincente, alla base di ogni azione verso i dipendenti ma anche verso i nostri clienti, che continueremo a diffondere nei prossimi anni sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Regalare tempo di qualità ai nostri collaboratori rimane uno dei nostri obiettivi prioritari. È per noi motivo di orgoglio riuscire ad intercettare le loro esigenze per soddisfarle al meglio, coerentemente con la nostra anima innovativa e con l’empatia che ci contraddistingue in Europa da oltre 125 anni”.