In vendita la Mercedes di Maria Callas

Di Maria Callas, e soprattutto della sua voce, si è detto e scritto tutto. Mancava solo una cosa: su che vettura viaggiava la leggenda della lirica? Sicuramente ne avrà possedute più di una, ma al prossimo Salon Rétromobile di Parigi, in programma dal 5 al 9 febbraio, Mercedes-Benz Classic metterà in vendita il Modello 600 “Grand Mercedes” (W 100) che le appartenne all’inizio degli anni ‘70. Ad occuparsi dell’immatricolazione dell’auto in Francia tramite lettera fu la Callas stessa, che in quel periodo viveva a New York.

PARLA MERCEDES

“Questa Mercedes-Benz 600, appartenuta alla grande Maria Callas, è una lussuosa testimonianza contemporanea di un’epoca in cui la ‘600’ era apprezzata tanto dai reali quanto dalle star del cinema e della musica”, spiega Marcus Breitschwerdt, CEO Mercedes-Benz Heritage GmbH. “Il Mercedes-Benz Classic Centre forte della sua esperienza ha minuziosamente restaurato questa elegante berlina, oggi in vendita. Siamo lieti di riportare questa vettura a Parigi”.

LA MERCEDES DI MARIA CALLAS

La rara verniciatura bicolore con la carrozzeria in grigio argento metallizzato (codice DB180) e il tetto in blu metallizzato (codice DB387) sta a sottolineare l’elegante individualità del veicolo. Per la sua Mercedes-Benz 600, la Callas scelse un abitacolo che coniugava perfettamente lusso e funzionalità. Questo includeva un sistema audio Becker Grand Prix appositamente personalizzato che poteva essere gestito dal sedile posteriore, e che testimonia l’amore per la musica e il senso di esclusività che aveva la regina dell’Opera. Il libretto di manutenzione originale documenta inoltre che questa vettura accompagnò Maria Callas anche a San Remo, a Milano e a Parigi: città dove la Callas entusiasmò milioni di persone e dove la sua berlina W 100 fu regolarmente controllata.

ALTRE DUE AUTO MERCEDES

Mercedes-Benz metterà in vendita al Salone Rétromobile anche due veicoli con la leggendaria denominazione di modello 300 SL. Una di queste, una 300 SL “Gullwing” (W 198), risale al 1955. Questa coupé è stata sottoposta a un attento restauro presso il Mercedes-Benz Classic Centre.