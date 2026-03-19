La nuova Bmw i3, l’icona di stile diventa una full electric votata al piacere di guida

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Bmw fa debuttare la Bmw i3: prima Serie 3 completamente elettrica, da un lato la conferma della sua iconica riconoscibilità, dall’altro però arriva sul mercato un salto generazionale verso una nuova era

Bmw porta sul mercato il secondo modello della Neue Klasse. La nuova Bmw i3 rappresenta “un salto tecnologico quantico verso una nuova era” dichiara con soddisfazione la stessa Bmw in una nota ufficiale. Si tratta della prima BMW Serie 3 completamente elettrica che debutta come BMW i3 50 xDrive, con un motore elettrico sia sull’asse anteriore sia su quello posteriore. Con questa soluzione la potenza combinata del sistema arriva a 345 kW/469 CV, con una coppia massima di 645 Nm.

La tecnologia BMW eDrive di sesta generazione si caratterizza per una alta efficienza e insieme al nuovo BMW Panoramic iDrive e Heart of Joy, “garantisce un piacere di guida mai sperimentato prima”. Mentre BMW Symbiotic Drive assicura una esperienza di guida assistita di rinnovato livello tecnologico tanto da far dire alla casa madre che “si entra in una nuova era”.

Pur con tante innovazioni tecnologiche “la nuova BMW i3 è immediatamente riconoscibile come una BMW Serie 3: sicura, dinamica e intelligente. Le proporzioni sportive tipiche di BMW si riflettono nel nuovo design “2.5-box”. Tra le caratteristiche più rilevanti troviamo il passo lungo, la zona vetrata inclinata verso la parte posteriore e i paraurti corti. Il frontale con quattro fari è familiare ma al contempo innovativo. La calandra BMW e i fari gemelli si fondono in una firma luminosa innovativa, creando un’unità potente ed espressiva”.

La coda, con luci posteriori orizzontali evidenti, sottolinea precisione e progresso tecnologico. I passaruota pronunciati enfatizzano la postura sportiva e ampia della nuova BMW i3. Gli interni offrono grande spaziosità e sfruttano le possibilità del concetto del veicolo che appare orientato in modo coerente alla mobilità elettrica. Allo stesso tempo, l’abitacolo esprime sportività orientata al guidatore. Il nuovo BMW Panoramic iDrive definisce non solo l’interno moderno e accogliente, ma inaugura anche un nuovo livello di orientamento al guidatore tipico di BMW.

Bmw garantisce che la nuova i3 massimizza le capacità dell’elettromobilità, offre una maneggevolezza precisa, fluida e sicura. Il computer ad alte prestazioni Heart of Joy modella l’esperienza di guida della BMW i3. Le sue risposte sono dieci volte più rapide rispetto ai sistemi precedenti. Insieme ad altri tre supercomputer ad alte performance, Heart of Joy costituisce il fulcro della nuova architettura software ed elettronica.

Una delle attitudini più valorizzate da parte di Bmw della sua nuova i3 è “l’eccellente propensione ai lunghi viaggi”. L’autonomia raggiunge fino a 900 chilometri, secondo il ciclo di prova WLTP, (dati provvisori – spiega la stessa Bmw – in quanto quelli reali dipendono da vari fattori, come carico, stile di guida, percorso, condizioni meteo, consumatori ausiliari (compreso il climatizzatore), pneumatici e stato di usura della batteria)). La capacità di ricarica in corrente continua fino a 400 kW riduce drasticamente i tempi di ricarica. La ricarica rapida DC è in grado di fornire energia per un’autonomia fino a 400 km in 10 minuti (secondo ISO 12906 nel ciclo WLTP).

La tecnologia BMW eDrive di sesta generazione fornisce le basi per questo progresso rapido. Comprende motori elettrici altamente efficienti, tecnologia a 800 volt e nuove batterie ad alta tensione con celle tonde. Il design cell-to-pack utilizzato consente elevate densità energetiche a livello di pacco batteria e una batteria ad alta tensione più piatta. La BMW i3 dispone inoltre di funzioni di ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load (richiede AC charging Professional opzionale), Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid.

La BMW i3 è prodotta nello stabilimento del BMW Group di Monaco, la sede principale del gruppo BMW. Da oltre cento anni, l’impianto di Milbertshofen, a nord di Monaco, produce veicoli premium. Negli ultimi quattro anni, lo stabilimento ha subito un processo di modernizzazione: oltre a una nuova carrozzeria, è stata realizzata un’area di assemblaggio veicoli all’avanguardia con spazi logistici integrati. I nuovi edifici sono nelle fasi finali di ampliamento. La produzione della nuova BMW i3 inizierà in questi reparti da agosto 2026. I primi veicoli saranno consegnati a partire dall’autunno di quest’anno. Un anno dopo, il portafoglio produttivo sarà interamente dedicato a veicoli completamente elettrici della Neue Klasse. La riconversione dello stabilimento comprende numerosi interventi di modernizzazione.