Suzuki GSX-R1000R Stealth, sold out la serie speciale in edizione limitata

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È andata sold out la serie limitata della Suzuki GSX-R1000R Stealth, presentata al Salone dell’Auto di Torino lo scorso 11 settembre per celebrare l’incontro tra il mondo sportivo e la linea stealth

ROMA – È sold out la Suzuki GSX-R1000R Stealth, la serie speciale in edizione limitata presentata in anteprima nazionale da Suzuki lo scorso 11 settembre al Salone Auto Torino.

La GSX-R1000R Stealth nasce per celebrare l’incontro tra la sportività del mondo motociclistico Suzuki e il linguaggio stilistico della Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo del Marchio contraddistinta dall’estetica total black. Una sintesi che trova espressione in una versione esclusiva della supersportiva di Hamamatsu, caratterizzata da una livrea nero lucido e nero opaco e da una dotazione dedicata.

Sotto la livrea esclusiva rimane intatto il DNA della GSX-R1000R, supersportiva equipaggiata con un motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm³ e con le più avanzate tecnologie sviluppate da Suzuki, tra cui il sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) e il comando elettronico Ride-by-Wire.

A rendere immediatamente riconoscibile la serie speciale sono il logo Stealth, applicato sul serbatoio insieme al numero progressivo dell’esemplare, e una dotazione che ne accentua il carattere racing. La GSX-R1000R Stealth è infatti equipaggiata con scarico Akrapovic in titanio, cupolino fumè, cover monoposto e alette in carbonio. La piattaforma elettronica comprende inoltre controllo di trazione regolabile, Launch Control, Quick Shifter bidirezionale e diversi Riding Mode, mentre la ciclistica si affida a un telaio in alluminio a doppia trave, sospensioni ad alte prestazioni e impianto frenante Brembo.

La GSX-R1000R Stealth rappresenta un ulteriore esempio della capacità di Suzuki di mettere in dialogo le diverse anime del Marchio, unendo tecnologia, sportività ed esclusività in una proposta che porta nel mondo delle due ruote l’inconfondibile stile della Stealth Line.