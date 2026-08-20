Anno scolastico 2026/2027 e apertura scuole: ecco quando cominciano le lezioni regione per regione

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L’inizio dell’anno scolastico 2026-27 è ormai alle porte, se settembre è il mese valido per tutti il giorno di apertura delle scuole cambia da regione a regione, ecco tutte le date

Le vacanze sono agli sgoccioli e studenti e genitori cominciano a fare il conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico, con la prima campanella pronta a suonare il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha già emanato l’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali e degli esami, ma sono le Regioni infatti a fissare la data di inizio e fine delle lezioni e gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

Saranno dunque gli studenti di Bolzano ad entrare per primi in classe, seguiti, solo tre giorni dopo, il 10 settembre, da quelli della provincia di Trento, della Valle d’Aosta e del Veneto. Il 14 settembre entreranno in classe i ragazzi di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e il giorno successivo, il 15, sarà la volta degli studenti delle regioni di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana. Il 16 settembre la campanella suona in Abruzzo, Basilicata, Sardegna. A chiudere, il 17 settembre, gli studenti della Puglia.

LE DATE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE

Anche per la chiusura delle scuole le date cambiano a seconda delle regioni: le prime saranno l’Emilia Romagna e le Marche il 5 giugno 2027, seguite da Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto l’8 giugno; quindi Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta il 9 giugno; Piemonte, Sicilia e Toscana il 10 giugno. Ultima la provincia di Bolzano il 16 giugno.

La Maturità 2027 prenderà il via su tutto il territorio nazionale mercoledì 16 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo sarà la volta della seconda prova sulla materia di indirizzo. Le prove suppletive, destinate agli assenti giustificati, sono fissate per giovedì 1° luglio 2027 e venerdì 2 luglio 2027. L’esame di terza media, invece, andrà svolto dalle singole scuole nel lasso di tempo tra l’ultimo giorno di lezioni e il 30 giugno.

PONTI, VACANZE E FESTIVITÀ

Purtroppo quest’anno il calendario si presenta poco generoso sul fronte dei ponti, poiché sono molte le ricorrenze che cadono nel fine settimana. In particolare, cadono di domenica il 4 ottobre 2026 (San Francesco d’Assisi) e il 1° novembre 2026 (Tutti i Santi), oltre al 25 aprile 2027 (Festa della Liberazione). Sarà invece martedì – e qui un ponte si potrebbe fare – l’8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione).

Guardando alle vacanze natalizie, il 25 dicembre 2026 cade di venerdì e il 26 dicembre 2026 (Santo Stefano) di sabato, il 1° gennaio 2027 (Capodanno) è ancora venerdì, mentre il 6 gennaio 2027 (Epifania) capita di mercoledì (stop a metà settimana). Poi ci sono le vacanze pasquali: Pasqua è il 28 marzo seguita dal lunedì dell’Angelo. Il 25 aprile 2027 (Festa della Liberazione), come si diceva, cade di domenica, mentre il 1° maggio 2027 (Festa del Lavoro) di sabato (festa persa per chi fa la settimana corta). Infine, il 2 giugno 2027 (Festa della Repubblica): cade di mercoledì e dà la possibilità di fare un bel ponte.