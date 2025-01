Sanremo 2025, Jovanotti e Damiano David i primi super ospiti

2 minuti per la lettura

Va delineandosi il caste del Festival di Sanremo 2025, dopo l’annuncio dei co-conduttori, Carlo conti svela i primi due super ospiti: Jovanotti e Damiano David.

Lorenzo Cherubini aprirà le danze, ospite della prima serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti al Tg1. Damiano David invece sarà il protagonista della seconda serata.

Jovanotti è reduce dal successo del singolo: “Montecristo” e del più recente “Fuorionda” e si appresta a rilasciare il suo prossimo album “Il corpo umano” disponibile dal 31 gennaio 2025. Alla chiamata di Conti, Lorenzo Cherubini ha risposto entusiasta: «Carlo Conti mi ha invitato al suo Sanremo Rai e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché come dice Pippo “Sanremo é Sanremo” e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione. Qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni». Lo scrive Jovanotti sui social confermando la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

«Conosco Carlo da tanto, lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio di Cortona e lui era già una voce nota a tutta la toscana dalla radio di Firenze dove aveva il suo programma. Sanremo é la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni (ma non vado a fare la “promozione”, vado a fare musica e spettacolo, Carlo mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio. Ci vediamo nella prima serata martedì 11 febbraio», aggiunge Jovanotti.

Anche Damiano David, protagonista della seconda serata del Festival. ha ringraziato Carlo Conti. Sui suoi social ha scritto: «Sanremo Rai, avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. E’ sempre un amore tornare. Grazie Carlo Conti». Damiano David, leader dei Måneskin, torna a Sanremo dopo la vittoria con la band nel 2021 con “Zitti e buoni”. Stavolta come ospite e da solista. Il cantante infatti è reduce dai suoi ultimi due singoli di successo: “Born with a Broken Heart” e “Silverlines” che faranno parte sel suo primo album solista in prossima uscita.