Sanremo 2025, svelati i co-conduttori del Festival

Tra sorprese e conferme, svelati i nomi dei co-conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston al fianco di Conti durante il Festival di Sanremo 2025

Manca meno di un mese alla kermesse canora più attesa e il Festival di Sanremo 2025 inizia a prendere forma. Carlo Conti ha infatti annunciato, in diretta al Tg1, quali saranno i co-conduttori che lo affiancheranno nelle 5 serate del Festival.

Per il debutto, in onda l’11 febbraio, Conti ha lasciato un po’ di suspense. Ha dichiarato infatti che accanto a lui ci saranno due suoi grandi amici. Non è difficile immaginare chi siano. Probabilmente si tratterà di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Ed è certo che la risata sarà assicurata e sicuramente non mancheranno le sorprese.

La seconda sera del Festival, martedì 12 febbraio, vedrà alla co-conduzione un attore e comico di successo e una star della tv nonché autore di alcuni testi che hanno fatto la storia della musica italiana. Si tratta di Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Assieme a loro anche la modella Bianca Balti che di recente ha condiviso pubblicamente la sua lotta contro un tumore raccontando la sua storia e le cure a cui si è sottoposta.

La terza serata sul palco dell’Ariston si tinge finalmente di rosa. Al fianco di Carlo Conti si alterneranno alla co-conduzione Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La prima – comica e conduttrice – era già stata annunciata, mancava solo la conferma ufficiale, e la sua presenza ci fa capire che nel Festival firmato Conti non mancheranno le risate. Per Elettra Lamborghini è un ritorno a Sanremo, dopo aver gareggiato nel 2020 con “Musica (e il resto scompare)”. Per l’attrice Miriam Leone sarà invece una prima volta.

Ancora risate e ancora musica. Per la quarta serata sarà la volta di Geppi Cucciari e Mahmood. Per entrambi non è la prima volta al Festival. Cucciari aveva già colpito, nel 2017, sempre sotto la conduzione di Carlo Conti, per un monologo dedicato alle donne. Mahmood invece è stato due volte vincitore del Festival di Sanremo: la prima nel 2019 con “Soldi”, la seconda nel 2023 con “Brividi” in coppia con Blanco; lo scorso anno invece ha calcato il palco dell’Ariston in gara con “Tuta gold”, classificatosi sesto e diventato il singolo più venduto e ascoltato del 2024.

Il gran finale di sabato 15 febbraio vede invece alla co-conduzione Alessia Marcuzzi. Per la conduttrice, già giudice di Tale e Quale Show condotto da Conti, sarà la prima volta al Festival e in questa veste. Lei si aggiunge al già annunciato Alessandro Cattelan che ha condotto Sanremo Giovani 2024 e che sarà anche alla guida del Dopofestival che quest’anno tornerà in tv.

Ora l’attesa è tutta per i brani dei 30 cantanti in gara e per gli ospiti. Chi Salirà sul palco dell’Ariston in qualità di superospite? Al momento, confermata solo la presenza di Jovanotti nella prima serata.