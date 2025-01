Qmusic 5-2025 – La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 5 del 2025, il punto su new entry e classifica

Guardando la prima metà dei questa classifica numero 5 del 2025 sembrerebbe tutto rimasto invariato. E invece ecco che spuntano, verso la fine della top ten, alcuni cambi di posizione e anche una novità. Alfa con “Il filo rosso” si riconferma in prima posizione. Lo segue Sal Da Vinci che con “Rossetto e caffè” non si schioda dal secondo posto. Anche “APT” di Rosé e Bruno Mars, dopo la posizione guadagnata la scorsa settimana, rimangono stabili sul terzo gradino del podio.

Una riconferma anche per Olly, Angelina Mango e Jvli che con “Per due come noi” rimangono in quarta posizione. Stessa cosa ma al quinto posto per Baby Gang, Omega, Higashi & Roberto Ferrante con “Tu me quieres” che non accennano a scendere.

Anche Cesare Cremonini, con “Ora che non ho più te” si tiene stretta anche questa settimana la sua sesta posizione. Mentre al settimo posto ecco una new entry; si tratta di Paky feat. Simba La Rue con “Gangsta shit”, la più alta nuova entrata in top ten. Il rapper Rozzanese che debutta al settimo posto fa scivolare di una posizione Achille Lauro che con “Amore disperato” scende dalla #7 alla #8.

Anche nona e decima posizione sono riservate a due new entry. Lady Gaga e Bruno Mars con “Die with a smile” entrano ufficialmente in top ten, dopo 23 settimane di permanenza in classifica generale, e si piazzano in nona posizione. Anche i Pinguini Tattici Nucleari entrano in top ten dopo 10 settimane in classifica generale. La loro “Islanda” si piazza al decimo posto e chiude la Qmusic chart.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE