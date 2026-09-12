Oasis, tra il documentario evento al cinema e i nuovi indizi sul un tour in Italia

4 minuti per la lettura

Tra indizi social per il nuovo tour che potrebbe passare dall’Italia e il documentario nelle sale cinematografiche, gli Oasis si preparano ad un nuovo grande ritorno

Settembre continua a confermarsi il mese del destino per gli Oasis: a due anni dall’annuncio della pace fatta che ha fatto esplodere la gioia dei fan, la saga dei fratelli Gallagher torna a far parlare di sé tra grande schermo e fortissimi indizi di un imminente ritorno live in Italia. Nel 2024 infatti, i fratelli Gallagher annunciavano ufficialmente la loro reunion dopo 15 anni di liti, contenziosi e una separazione che ha lacerato il cuore dei fan. Poi a sorpresa l’annuncio di una riconciliazione e un tournée nel 2025 con 14 date nel Regno Unito, i cui biglietti sono stati polverizzati in poche ore.

IL DOCUMENTARIO

Le liti, la separazione e la pace ritrovata di una della band che ha fatto la storia mondiale del britpop è contenuta tutta all’interno di un documentario che prende il nome di Don’t Look Back in Anger, come una loro celebre canzone. Dalla leggendaria rissa nel backstage di Parigi nel 2009 fino al trionfale ritorno sul palco di Cardiff nel 2025: il viaggio irrequieto e definitivo (o almeno si spera) dei fratelli Gallagher è sbarcato nelle sale cinematografiche italiane giovedì 10 settembre 2026, in formato IMAX.

La locandina del trailer del documentario

Oasis: Don’t Look Back in Anger, il documentario che svela i retroscena della reunion più attesa della storia, arriva sul grande schermo dopo l’anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Noel e Liam sono arrivati lo scorso 5 settembre tra l’euforia generale dei fan e dei fotografi, glissando però sulla classica conferenza stampa. Entro la fine dell’anno, il titolo troverà spazio anche nel catalogo streaming di Disney+.

LEGGI ANCHE: Il caso Oasis e tutti i perché della reunion

Diretto da Dylan Southern e Will Lovelace — che in un primo momento hanno scelto di interrogare i due fratelli separatamente prima di seguirli passo dopo passo durante il tour — il film funziona come un duplice ritratto. Da un lato c’è il film-concerto, impreziosito dall’energia sprigionata da inni generazionali come Wonderwall, Live Forever, Supersonic e Roll With It. Dall’altro, la pellicola si addentra nei territori intimi e spigolosi di una tregua insperata. La macchina da presa si insinua nelle sale prove documentando quella che, al momento delle riprese, rappresentava la prima vera intervista congiunta della coppia dopo un quarto di secolo.

Dalle origini all’ultima tournée e le testimonianze dei fan

La narrazione però riavvolge anche il nastro fino alle origini in una Manchester nel 1991, celebrando l’ascesa folgorante di una delle band simbolo degli anni Novanta, consacrata prima dal debutto record di Definitely Maybe nel 1994 e poi da (What’s the Story) Morning Glory?. Nel mezzo, sedici anni di silenzi carichi di veleni, dalle offese reciproche alle accuse di abbandono. Oggi, quel muro di gelo lascia spazio a un racconto corale che, accanto alle vicende dei fratelli Gallagher affianca le testimonianze di fan arrivati da ogni parte del mondo, indaga il segreto di una musica capace di continuare a incendiare le folle e di saldare i pezzi di una frattura che sembrava insanabile.

L’ANNUNCIO DI UN TOUR E IL PROBABILE RITORNO IN ITALIA

Tutto quello che fino a due anni fa sembrava solo un sogno, potrebbe coronarsi definitivamente con una tournée mondiale per Liam e Noel. Quello che i fan attendono da tempo. Ancor più quelli italiani. Gli Oasis mancano in Italia infatti da ben 17 anni ma da mesi si vocifera di una tappa a Roma. Gli stessi fratelli lo hanno confermato con un secco “Si” alla Mostra del cinema di Venezia senza però aggiungere dettagli. Qualche giorno fa, sui loro profili social, un video che mostra una passeggiata in Vespa tra i vicoli di Trastevere con in sottofondo la loro canzone: Go Let It Out. Lo stesso brano che portarono sul palco dell’Ariston ospiti della 50esima edizione del Festival di Sanremo nel 2000.

Un frame del video pubblicato dagli Oasis

Adesso c’è solo l’attesa che cresce ma che finalmente lunedì potrebbe svelare ciò che aspettano i fan di tutto il mondo. Ieri inoltre, con uno spettacolo di droni nel cielo di Manchester che ha disegnato l’iconico logo della band, gli Oasis hanno dato un appuntamento: lunedì 14 settembre, alle 17 (ora italiana) verranno svelate le date del tour che porterà i fratelli Gallagher in giro per il mondo e quindi, probabilmente, anche in Italia. La stampa inglese e le previsioni dei fanclub danno come date papabili il 25 e il 26 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Lunedì finalmente il verdetto e poi, la corsa più pazza all’acquisto dei biglietti.