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F1, Russell in pole davanti ad Hamilton e Antonelli a Barcellona

| 13 Giugno 2026 17:23 | 0 commenti

F1, Russell in pole davanti ad Hamilton e Antonelli a Barcellona

formula 1, Formula 1 2026
2 minuti per la lettura

Sarà George Russell a partire in Pole position nel Gp di Formula 1 della Catalogna, a Barcellona ottima prestazione di Hamilton che partirà secondo

BARCELLONA (SPAGNA) – George Russell torna in pole position a Barcellona settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un crono di 1’14″679 nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena +0″064. Terza casella per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che chiude a +0″319 dal compagno di squadra e per la prima volta in questa stagione resta fuori dalla prima fila. Quarto Lando Norris su McLaren a +0″322 dal connazionale e davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0″342). L’altra McLaren di Oscar Piastri non va oltre un settimo posto alle spalle di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l’incidente in avvio di Q3. Domani l’appuntamento con la gara è alle 15

  • Prima fila  
  • 1. George Russell – Mercedes – 1’14”679 
  • 2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1’14”743 
  • Seconda fila  
  • 3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1’14”998 
  • 4. Lando Norris – McLaren – 1’15”001 
  • Terza fila  
  • 5. Max Verstappen – Red Bull – 1’15”021 
  • 6. Isack Hadjar – Red Bull – 1’15”077 
  • Quarta fila  
  • 7. Oscar Piastri – McLaren – 1’15”090 
  • 8. Liam Lawson – Racing Bulls – 1’16”542 
  • Quinta fila  
  • 9. Nico Hulkenberg – Audi – 1’16”657 
  • 10. Charles Leclerc – Ferrari – DNF (incidente) 
  • Sesta fila  
  • 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 
  • 12. Gabriel Bortoleto (Audi) 
  • Settima fila  
  • 13. Franco Colapinto (Alpine) 
  • 14. Pierre Gasly (Alpine) 
  • Ottava fila  
  • 15. Oliver Bearman (Haas) 
  • 16. Carlos Sainz (Williams) 
  • Nona fila  
  • 17. Esteban Ocon (Haas) 
  • 18. Alexander Albon (Williams) 
  • Decima fila  
  • 19. Sergio Perez (Cadillac) 
  • 20. Valtteri Bottas (Cadillac) 
  • Undicesima fila  
  • 21. Lance Stroll (Aston Martin) 
  • 22. Fernando Alonso (Aston Martin). 

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