F1, Russell in pole davanti ad Hamilton e Antonelli a Barcellona

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Sarà George Russell a partire in Pole position nel Gp di Formula 1 della Catalogna, a Barcellona ottima prestazione di Hamilton che partirà secondo
BARCELLONA (SPAGNA) – George Russell torna in pole position a Barcellona settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un crono di 1’14″679 nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena +0″064. Terza casella per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che chiude a +0″319 dal compagno di squadra e per la prima volta in questa stagione resta fuori dalla prima fila. Quarto Lando Norris su McLaren a +0″322 dal connazionale e davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0″342). L’altra McLaren di Oscar Piastri non va oltre un settimo posto alle spalle di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l’incidente in avvio di Q3. Domani l’appuntamento con la gara è alle 15
- Prima fila
- 1. George Russell – Mercedes – 1’14”679
- 2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1’14”743
- Seconda fila
- 3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1’14”998
- 4. Lando Norris – McLaren – 1’15”001
- Terza fila
- 5. Max Verstappen – Red Bull – 1’15”021
- 6. Isack Hadjar – Red Bull – 1’15”077
- Quarta fila
- 7. Oscar Piastri – McLaren – 1’15”090
- 8. Liam Lawson – Racing Bulls – 1’16”542
- Quinta fila
- 9. Nico Hulkenberg – Audi – 1’16”657
- 10. Charles Leclerc – Ferrari – DNF (incidente)
- Sesta fila
- 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- 12. Gabriel Bortoleto (Audi)
- Settima fila
- 13. Franco Colapinto (Alpine)
- 14. Pierre Gasly (Alpine)
- Ottava fila
- 15. Oliver Bearman (Haas)
- 16. Carlos Sainz (Williams)
- Nona fila
- 17. Esteban Ocon (Haas)
- 18. Alexander Albon (Williams)
- Decima fila
- 19. Sergio Perez (Cadillac)
- 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
- Undicesima fila
- 21. Lance Stroll (Aston Martin)
- 22. Fernando Alonso (Aston Martin).
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