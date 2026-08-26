Europei volley, Italia-Francia 3-1: azzurre agli ottavi da prime nel girone

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Agli Europei di Volley il dream team di Julio Velasco centra il quarto successo consecutivo: l’Italia vola agli ottavi di finale a punteggio pieno

L’Italvolley accede agli ottavi di finale degli Europei da prima classificata del girone D, chiudendo la fase eliminatoria di Goteborg con un percorso perfetto: cinque vittorie in altrettante partite e appena un set concesso alle avversarie.

Alla Scandinavium Arena, davanti a soli 863 spettatori, le azzurre hanno superato la Francia per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta. A trascinare la squadra la solita Paola Egonu, miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti.

Velasco lancia in campo la formazione-tipo con Orro palleggiatrice, Egonu opposto, Sylla e Antropova schiacciatrici, Danesi e Fahr centrali e Fersini libero. Il confronto è duro ma il primo set si chiude con il punteggio da 25-19 che premia le azzurre. Il secondo set però coincide con il primo set perso dall’Italia nella competizione. Ma la reazione delle ragazze di Velasco è netta. Con una Paola Egonu in perfetta forma le azzurre tengono il pallino del match e portano a casa il punto con un 25-23 liberatorio.

Il quarto set prende una piega negativa ma sul 13-16 Velasco mischia le carte, Danesi e compagne si ritrovano e reagiscono alla grande con un parziale di 6-0 che mette il match in discesa direzione Brno e obiettivo vincere agli ottavi di finale e conquistare i quarti, un passo in meno verso la finale.