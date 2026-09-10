Scuola e inclusione a Vibo: dalla Regione 91mila euro per l'assistenza agli alunni con disabilità

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La Regione ha assegnato 91mila euro al Comune di Vibo per l’assistenza agli alunni con disabilità e la giunta municipale ha approvato la delibera che dà esecutività all’atto.

VIBO VALENTIA – Risorse regionali focalizzate al cento per cento sul sostegno e sull’inclusione degli studenti più fragili: La giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato all’unanimità la delibera dell’8 settembre scorso, definendo la scheda di programmazione per il riparto dei fondi del Piano Regionale per il Diritto allo Studio relativi all’anno scolastico 2026/2027 con riferimento agli alunni con disabilità.

L’ammontare complessivo assegnato al capoluogo vibonese dalla Regione Calabria (attraverso il Decreto Dirigenziale del 22 luglio scorso) equivale a 90.980,44 euro. A queste risorse si aggiungono 15.350,00 euro destinati in modo specifico all’Ipseoa ” Gagliardi” per garantire la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali di convitto e semiconvitto.

LA SCELTA CONDIVISA CON TUTTE LE SCUOLE DI VIBO VALENTIA

La destinazione dei fondi è il risultato di un tavolo d’intesa con le istituzioni scolastiche del territorio e a inizio agosto, l’Amministrazione comunale ha promosso una conferenza dei servizi coinvolgendo i dirigenti scolastici del primo ciclo d’istruzione. Inoltre, dalle analisi condotte con il contributo degli assistenti sociali nei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) e dai fabbisogni trasmessi dagli istituti, è emersa con urgenza la necessità di concentrare gli sforzi sull’area della disabilità. Di comune accordo, i dirigenti scolastici hanno avallato la proposta di destinare l’intero importo di 90.980,44 euro all’assistenza specialistica agli alunni con disabilità.

L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITà A SCUOLA

I fondi non saranno dunque frazionati in altri servizi accessori, come contributi mensa o acquisto mezzi, ma verranno gestiti direttamente dal Comune di Vibo Valentia attraverso l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi a terzi e l’obiettivo prioritario del piano è attivare interventi mirati all’integrazione socio-educativa nelle classi, allo sviluppo delle competenze cognitive e comportamentali e all’incremento delle capacità relazionali degli studenti certificati.