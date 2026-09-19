Apre l’89esima Campionaria della Fiera del Levante: Sud e sviluppo al centro del confronto

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Apre a Bari l’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante, al centro del confronto tra autorità ed esperti Sud e sviluppo

BARI – Si è svolta a Bari la cerimonia inaugurale dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante, che ha aperto ufficialmente i battenti alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. A intervenire dal palco sono stati il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che al termine della cerimonia ha tagliato il nastro tricolore, dando ufficialmente il via alla Campionaria.

Al centro degli interventi, il ruolo di Bari e della Puglia nel Mediterraneo, le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno, le grandi sfide economiche e sociali del territorio e il futuro della Fiera del Levante, chiamata a rafforzare la propria funzione non soltanto commerciale, ma anche di luogo di dialogo, confronto e incontro tra istituzioni, imprese e culture.

A portare alla cerimonia il punto di vista del Governo è stato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha rivendicato l’attenzione dell’esecutivo per il Mezzogiorno, soffermandosi in particolare sulla ZES unica e sugli investimenti attivati al Sud. «Siamo – ha affermato – un Governo che dimostra giorno dopo giorno attenzione concreta senza precedenti per il Sud e la ZES unica, la zona economica speciale, è lo strumento più evidente con cui abbiamo investito per supportare lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso un focus mirato su otto filiere chiave e tre aree tecnologiche trasversali». Secondo i dati citati dal ministro, l’intervento ha attivato «oltre 22 miliardi di euro di investimenti e un volume d’affari fino a 60 miliardi».

IL MINISTRO MAZZI E IL PESO DEL SISTEMA FIERISTICO NAZIONALE

Mazzi ha poi ricordato il peso del sistema fieristico nazionale: «Siamo la quarta nazione al mondo e la seconda in Europa, dopo la Germania». Nel 2025, ha aggiunto, le fiere italiane hanno coinvolto 18,5 milioni di visitatori, mentre «il solo turismo fieristico attiva oltre 10 miliardi di euro di indotto». Numeri ai quali contribuisce anche la Campionaria del Levante, che lo scorso anno ha richiamato, secondo quanto riferito dal ministro, 250mila visitatori e 400 espositori.

Il ministro ha infine evidenziato i risultati del turismo pugliese: nei primi sette mesi del 2026, ha spiegato, gli arrivi sono cresciuti del 7,7% e le presenze dell’8,1%, mentre nel primo trimestre dell’anno la spesa turistica internazionale ha raggiunto quota 206 milioni di euro. «I numeri del turismo pugliese e della Fiera del Levante ci presentano un Sud protagonista in un Mediterraneo che, lontano dall’essere un confine, è un autentico spazio di incontro e di dialogo tra imprese, istituzioni, comunità e culture».

AL VIA LA CAMPIONARIA DELLA FIERA DEL LEVANTE, IL PRESIDENTE DECARO E LA PUGLIA

A porre l’accento sulle fragilità della Puglia è stato il presidente della Regione Antonio Decaro, che ha dedicato una parte significativa del suo intervento alla situazione di Taranto. “Noi non possiamo lasciare che Taranto resti indietro. Noi non possiamo lasciare che Taranto e i tarantini siano schiacciati dal peso di decenni di errori, di decisioni mancate, di tentennamenti, di calcoli elettorali”, ha detto, ricordando che “quello che per molti era un disastro annunciato rischia oggi di diventare un dramma compiuto”.

Decaro ha chiesto allo Stato di tornare a occuparsi della città con una legge speciale: «Come in un agghiacciante gioco dell’oca, ci ritroviamo a chiedere allo Stato di tornare a Taranto con una legge speciale. E che Taranto e i tarantini possano finalmente scegliere il destino che negli ultimi decenni la storia gli ha sempre negato. Adesso tocca a Taranto. Non c’è più tempo, non ci sono più scuse».

Il presidente ha quindi rivendicato alcuni risultati economici della regione, a partire dall’export delle aziende pugliesi, cresciuto del 15,2%, e ha annunciato che dal prossimo 3 ottobre partiranno dal terminal di Grottaglie i voli cargo destinati a collegare direttamente le produzioni pugliesi con i mercati internazionali. Sul fronte della sanità, Decaro non ha nascosto le difficoltà: «Il disavanzo sanitario ci ha costretti ad aumentare l’Irpef, ma lo abbiamo fatto in modo scaglionato e progressivo, per evitare che pagassero i più fragili». Tra gli obiettivi indicati, la riduzione delle liste d’attesa, la riorganizzazione dei pronto soccorso e la presa in carico dei pazienti cronici. Sull’autonomia differenziata, infine, ha annunciato che, qualora il Governo non dovesse fermare il percorso, «la Regione Puglia, ancora una volta, farà ricorso alla Corte costituzionale».

BARI E LA VOCAZIONE MEDITERRANEA DELLA FIERA SECONDO IL SINDACO VITO LECCESE

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha legato il presente della città alla vocazione mediterranea della Fiera. «In un’Italia che per troppo tempo ha guardato solo a Nord e all’Europa continentale», ha detto, «Bari ha avuto il coraggio di una scelta eretica: ha guardato a Levante intuendo che la propria posizione geografica fosse una straordinaria risorsa strategica». Una vocazione che oggi, secondo Leccese, deve tradursi anche in una cultura dell’incontro. «In un mare attraversato da conflitti e divisioni, il dialogo è una responsabilità, e la condizione necessaria per immaginare ogni idea di futuro è una sola, e si chiama pace».

Leccese ha poi richiamato i dati sulla capacità di Bari di attrarre giovani, lavoro e innovazione. Il report “Città in crescita 2026” di LinkedIn, ha ricordato, colloca il capoluogo pugliese al secondo posto in Italia per attrattività lavorativa e crescita dell’innovazione, mentre l’analisi dei flussi ferroviari di Trainline mette Bari al primo posto tra le mete dei ragazzi, con un incremento del 94% dei passeggeri nei fine settimana successivi agli esami di Stato.

«È un ribaltamento insieme simbolico e materiale: per generazioni il treno verso Nord è stato il simbolo dello sradicamento, della partenza forzata, del talento strappato alla propria terra. Oggi quello stesso binario diventa la direttrice di una scelta consapevole». Il sindaco ha infine sottolineato come il Pil del Sud cresca da quattro anni oltre la media nazionale e come l’occupazione femminile a Bari abbia raggiunto il 50%, pur ricordando che «c’è un altro 50% di donne ancora fuori dal mercato del lavoro». Rivolgendosi anche al Governo, Leccese ha chiarito: «Noi non chiediamo aiuti o corsie preferenziali. Il Mezzogiorno chiede che l’energia, il lavoro e i risultati che si stanno producendo qui vengano riconosciuti per quello che sono, una componente essenziale del motore del rilancio dell’intero Paese».

AL VIA L’89ESIMA CAMPIONARIA DELLA FIERA DEL LEVANTE, L’EVENTO SIMBOLO DEL SUD GUARDA AL FUTURO

A tracciare il presente e il futuro della Fiera è stato infine il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. «In Fiera, oltre a mostrare il nuovo, si vende e si compra: non abbiamo mai perso questa caratteristica. Nel solo periodo della scorsa Campionaria sono stati commercializzati beni e servizi per oltre 70 milioni di euro», ha sottolineato. Frulli ha ribadito la natura di “fiera di frontiera” del quartiere barese e la disponibilità a diventare luogo di raccordo per le iniziative, le imprese e i progetti legati al Piano Mattei.

Lo sguardo è rivolto soprattutto ai prossimi investimenti. Frulli ha annunciato che è pronto lo studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo centro congressi, che sorgerà nel padiglione fino a poco tempo fa utilizzato per l’emergenza Covid e sarà dotato di «una sala plenaria di 3000 posti, tra le più grandi di tutto il Paese». Il progetto, ha spiegato, punta a fare di Bari e della Puglia un punto di riferimento per il turismo congressuale italiano.

A questo si aggiunge il nuovo padiglione: «Tre anni fa era soltanto un’idea. Oggi quell’idea è un fatto concreto, con la procedura di gara in fase di partenza». Frulli ha infine ricordato la crescita della Fiera come spazio per cultura e spettacolo: nell’estate appena trascorsa il quartiere ha ospitato 22 eventi, concerti e spettacoli, con oltre 200 mila spettatori. «La Campionaria barese resiste al tempo perché sa guardare avanti: custodisce la propria storia e continua a interpretare il proprio futuro».