Incidente a Bitonto, 21enne finisce fuori strada e perde la vita

Incidente mortale sulla strada che collega Bitonto e la frazione Mariotto, fatale l’impatto contro alcuni alberi per una 21enne

Tragico incidente nella strada tra Bitonto e la frazione di Mariotto in provincia di Bari. Una 21enne ha perso la vita ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre 2024, La ragazza potrebbe aver perso il controllo dell’auto per via delle curve e della pioggia. Fatale l’impatto contro alcuni alberi. La ragazza sarebbe sbalzata fuori dall’automobile, inutili i soccorsi del 118 accorsi sul posto.

Sempre nello stesso tratto di strada, ieri è rimasto ferito un altro automobilista poi ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto dopo quello in cui è morta la ragazza di ventuno anni.

Finito fuori strada con la sua automobile, il personale sanitario lo ha subito trasportato all’ospedale San Paolo di Bari.