Frode fiscale, sequestri per 8 milioni a 3 imprenditori di Bisceglie

Sequestri per un valore complessivo di 8 milioni di euro a tre imprenditori di Bisceglie, compresi vini pregiati e sigari cubani

BISCEGLIE Sequestri per un valore complessivo di 8 milioni di euro a tre imprenditori di Bisceglie indagati e interdetti dal poter costituire nuove società o ricoprire incarichi societari. Si tratta di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bisceglie (BA). I tre imprenditori sono indagati per omessa dichiarazione, occultamento e/o distruzione di scritture contabili e dichiarazione infedele.

I tre indagati, una coppia e un altro uomo tutti di Bisceglie, avrebbero per diverso tempo creato finte società solo per «maturare debiti tributari e drenare denaro», spiegano i militari che li hanno monitorati per due anni. Si occupavano di installazione di installazione di scaffalature metalliche a livello industriale.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Trani, hanno rilevato «movimentazioni di denaro anomale tra sette società che, benché formalmente intestate a persone diverse, si sono rivelate tutte riconducibili a un unico soggetto economico». Gli indagati, già con precedenti per reati fiscali, avrebbero creato «società che si sono rivelate scatole vuote» solo «per accumulare debiti tributari, che tra imposte dirette e Iva non versate, ammontavano a circa 8 milioni di euro», il tutto «a vantaggio delle società realmente attive che così riuscivano ad abbattere indebitamente gli utili sottraendosi al pagamento delle imposte».

Gli uomini della Guardia di Finanza di Bisceglie hanno sequestrato conti correnti, personali e societari (del valore di 5 milioni di euro), 22 beni immobili, 13 auto, più di 200 accessori di lusso di noti brand della moda, vini pregiati e sigari cubani, in fabbricazione limitata, del valore di oltre 50mila euro. Le imprese sequestrate sono state affidate «a un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale e salvaguardare le posizioni lavorative dei numerosi dipendenti della realtà imprenditoriale», fanno sapere i finanzieri.