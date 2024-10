Bari, omicidio Palazzotto: barista condannato a 14 anni

1 minuto per la lettura

Francesco Assunto, barista di Bitritto, è stato condannato per omicidio volontario con dolo eventuale di Giovanni Palazzotto.

BARI- Il giudice per le udienze preliminari di Bari, Giuseppe Montemurro, ha condannato a 14 anni di reclusione Francesco Assunto, il 33enne barista accusato dell’omicidio volontario con solo eventuale del 27enne Giovanni Palazzotto. L’omicidio si era consumato all’alba del 20 novembre 2022, nei pressi del bar “Coffee Time” di Bitritto, gestito proprio da Assunto.

LEGGI ANCHE: Bitritto: immobilizzato a terra per 16 minuti, morto un 27enne. Scarcerato il barista

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Palazzotto, in stato di alterazione a causa dell’assunzione di alcol e cocaina. Intorno alle 5:50 di mattina si avvicinò al bar di Assunto urlando e scalciando la porta d’ingresso per entrare. Poco prima, però, Palazzotto aveva danneggiato un locale vicino al Cofee Time e poi si era diretto al bar di Assunto. Ne è nata una colluttazione che si era conclusa con Palazzotto a terra. Immobilizzato da Assunto che, con una pressione prolungata di circa 15 minuti sul torace, gli avrebbe causato la morte per soffocamento di Palazzotto. Dopo l’arresto il 33enne venne sottoposto ai domiciliari carcerato dopo pochi giorni e infine sottoposto ai domiciliari. Secondo la gip del Tribunale il decesso del 27enne «non sarebbe imputabile a un atto volontario dell’indagato», ma il fatto di aver bloccato Palazzotto per 16 minuti in posizione prona è dipeso dalla convinzione, da parte dell’indagato, «di trovarsi in presenza di un pericolo imminente e incombente di un’offesa ingiusta». La gip non aveva quindi convalidato l’arresto in flagranza, rigettando la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere l’allora 31enne.

Oggi, 3 ottobre 2024, il Gup, nella sentenza, ha condannato l’imputato anche al pagamento di una provvisionale da 100mila euro complessivi per i familiari di Palazzotto.