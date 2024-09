Molfetta, sparatoria in un locale: morta una 19enne. Coinvolta la criminalità organizzata barese

2 minuti per la lettura

Sparatoria in un noto locale di Molfetta, morta una 19enne, 3 i feriti: apparterrebbero alla criminalità organizzata barese. Indaga la Dda

Spari in un locale di Molfetta, nel barese, nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2024, intorno alle 2 e 30. Una ragazza di 19 anni di Bari è morta per le ferite di arma da fuoco riportate. Altre tre persone sono rimaste ferite nella sparatoria di cui uno grave.

Il tutto è avvenuto in un locale sul litorale, il Bahia beach, durante una festa. Da quanto si apprende, durante la serata pare sia scoppiata una rissa, poi degenerata in una sparatoria. A perdere la vita una ragazza di 19 anni, Antonella Lopez. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui uno in gravi condizioni.

A quanto pare la serata, in un locale piuttosto noto e tranquillo sulla statale Adriatica – di giorno stabilimento balneare e di sera discoteca – proseguiva senza alcun intoppo. E’ accaduto verso la fine della serata che alcuni ragazzi si sarebbero introdotti nel locale scatenando l’inferno. Anche la sicurezza del locale è intervenuta ma per la ragazza era già troppo tardi. Ad essere coinvolti nella rissa pare siano tutte persone provenienti da Bari, alcuni di loro apparterrebbero anche alla criminalità organizzata barese.

E’ per questo motivo che per l’omicidio della ragazza di 19 anni, uccisa a colpi di arma da fuoco a Molfetta, le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molfetta e del nucleo investigativo di Bari che hanno sentito a lungo i presenti cercando di ricostruire la dinamica. Acquisite inoltre, da parte degli investigatori, le telecamere di videosorveglianza per fare luce sull’accaduto.

Massaggi di cordoglio alla famiglia della 19enne morta nella sparatoria sono arrivati dal proprietario del locale e dal sindaco di Molfetta.