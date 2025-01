1 minuto per la lettura

Tragedia a Bari: neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa. Parroco: «Il mio cellulare non ha squillato». Indaga la polizia.

POGGIOFRANCO (BARI) – Una scoperta tragica ha scosso questa mattina il quartiere Poggiofranco di Bari. Un neonato, già privo di vita, è stato ritrovato nella culla termica situata all’interno della chiesa di San Giovanni Battista. La culla, installata per accogliere in sicurezza neonati abbandonati, non ha fatto scattare l’allarme, sollevando interrogativi sulle circostanze del drammatico ritrovamento.

Secondo quanto riferito dalle autorità, chi ha lasciato il neonato non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce la culla termica, un dettaglio che potrebbe aver impedito l’attivazione del meccanismo di allerta collegato al cellulare del parroco. «Sono a Roma – ha dichiarato all’Ansa don Antonio Ruccia, parroco della chiesa – ma il mio cellulare collegato alla culla non ha squillato».

NEONATO TROVATO MORTO NELLA CULLA TERMICA

La culla termica, pensata per offrire una seconda possibilità a neonati in situazioni di estrema difficoltà, è dotata di un sistema di allarme che avvisa automaticamente il responsabile della struttura quando qualcuno vi depone un bambino. Tuttavia, in questo caso, il meccanismo non ha funzionato, lasciando aperte ipotesi su eventuali malfunzionamenti o sulla dinamica dell’abbandono. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso.