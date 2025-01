Bari, 60enne trovato morto in casa: segni di violenza sul corpo dell’uomo

2 minuti per la lettura

È Franco Dogna, l’uomo di Bari è stato trovato morto in casa con ferite da arma da taglio. L’appartamento era in disordine.

BARI– Un ritrovamento ha sconvolto la tranquillità di Bari. Franco Dogna, un uomo di circa 60 anni, è stato rinvenuto quest’oggi, 8 gennaio 2025, senza vita all’interno della sua abitazione nel quartiere Spirito Santo di Bari. L’uomo aveva evidenti segni di violenza.

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con un’arma da taglio, molto probabilmente un coltello. A scoprire il cadavere sono stati la sorella e il marito della vittima. Questi allarmati dal non averlo sentito nella giornata di ieri, si sono recati presso la sua abitazione. Non avendo le chiavi di accesso. Quando hanno trovato un vicino di casa gli hanno chiesto aiuto.

Dogna, un dipendente della nota società informatica Exprivia di Molfetta, società specializzata in progettazione e sviluppo di tecnologie software. L’uomo viveva da solo e non aveva figli. Al momento del ritrovamento, l’appartamento versava in evidente disordine. Un dettaglio questo che fa ipotizzare e alimentare alcuni sospetti sulla natura violenta dell’accaduto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Bari, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

DISPOSTO IL SEQUESTRO DELL’ABITAZIONE E DELLA SALMA DELL’UOMO TROVATO MORTO A BARI

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa dell’uomo di Bari trovato morto nella sua abitazione. Anche se gli inquirenti stanno valutando attentamente l’ipotesi di una rapina finita in tragedia, vista la presenza di segni di effrazione e il disordine nell’appartamento. Il magistrato di turno della procura di Bari ha disposto il sequestro dell’abitazione e della salma dell’uomo. Nei prossimo giorni sarà eseguita l’autopsia che servirà a stabilire l’orario del decesso. L’esame aiuterà a chiarire definitivamente la dinamica che ha portato alla morte del dipendente 60enne.