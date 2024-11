Bari a rischio scioglimento comunale: vertice in Prefettura

2 minuti per la lettura

Bari, si decide sullo scioglimento comunale: svolto in Prefettura il vertice del Comitato provinciale sulla relazione della Commissione d’accesso, istituita dopo l’inchiesta “Codice Interno”.

BARI – Il destino del Comune di Bari è appeso a un filo. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito quest’oggi, 6 novembre 2024, in Prefettura per discutere della relazione della Commissione d’accesso, istituita dopo l’inchiesta “Codice Interno” che ha svelato presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria locale.

L’inchiesta, che ha portato all’arresto di 130 persone, ha evidenziato presunte infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale. Soprattutto è sono stata coinvolte le partecipate, come l’Amtab, dove sono state scoperte numerose assunzioni di persone legate ai clan. Dopo la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adesso, il prefetto Francesco Russo. Sulla base della relazione della Commissione d’accesso, il prefetto dovrà inviare un rapporto al Ministero dell’Interno. Il ministro Matteo Piantedosi avrà tre mesi di tempo per decidere se sciogliere l’amministrazione comunale di Bari guidata dal sindaco Antonio Decaro o adottare altri provvedimenti.

ANCHE IL PROCURATORE DI BARI ALLA VERTICE IN PREFETTURA SUL RISCHIO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al comitato ha partecipato anche il procuratore di Bari, Roberto Rossi. Presenti anche il questore Massimo Gambino, il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti e il comandante provinciale della guardia di finanza Pasquale Russo. «Non posso fare dichiarazioni perché questa è una fase segreta, dal punto di vista amministrativo». Ha detto al termine della riunione del comitato il procuratore di Bari Roberto Rossi, il primo a uscire dalla Prefettura. Come previsto è stato ascoltato ma il suo parere non è vincolante per la relazione del prefetto.

Nel febbraio 2024 a seguito di una botta e risposta a distanza il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, a seguito degli arresti a Bari, l’esponente di Fi aveva dichiarato: «La gestione del Comune di Bari deve essere sottoposta ad un’attenta verifica da parte delle autorità competenti».