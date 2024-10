Auto si ribalta a Bari, morto un 18enne e quattro feriti

1 minuto per la lettura

Incidente nella notte sul lungomare di Bari, morto un ragazzo di 18 anni e altri quattro sono rimasti feriti

Un’auto si ribalta a Bari, morto un 18enne e quattro ragazzi sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto nel capoluogo pugliese tra via Di Cagno Abbrescia e via Ballestrero, in prossimità delle spiagge di “Torre Quetta” e “Pane e pomodoro”. I cinque erano a bordo di una Mini Cooper che, per cause ancora non accertate, è uscita fuori strada sul lungomare ribaltandosi varie volte.

I vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto hanno lavorato tutta notte per estrarre i corpi dei giovani incastrati nell’abitacolo dell’automobile. Quattro dei cinque ragazzi avevano compiuto 19 anni, l’altro ne aveva 18. Tutti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Policlinico, Di Venere e San Paolo di Bari. Il 18enne è morto subito dopo l’arrivo ospedale. Una tragedia che si è consumata a due giorni da un altro scontro fatale in provincia di Bari. Sabato 19 ottobre una ragazza ha perso la vita nella frazione di Mariotto a Bitonto. Fatale l’impatto contro alcuni alberi presenti nella zona dell’incidente.