Incendio al quadro elettrico: chiuso il pronto soccorso del policlinico di Bari

1 minuto per la lettura

L’incendio al quadro elettrico del padiglione Asclepios del Policlinico di Bari ha portato alla chiusura temporanea del pronto soccorso. Nessun ferito. Trasferimento di 60 pazienti in altri reparti dell’ospedale.

Un incendio divampato nella serata di ieri presso il quadro elettrico del padiglione Asclepios del Policlinico di Bari ha portato alla chiusura temporanea del pronto soccorso dell’ospedale. Il rogo, che ha interessato il piano interrato del padiglione e alimentava parte del pronto soccorso e il blocco operatorio, ha causato il trasferimento di circa 60 pazienti, garantendo loro la continuità delle cure necessarie.

INCENDIO AL QUADRO ELETTRICO: NESSUN FERITO, TRASFERIMENTI NECESSARI

Fortunatamente, non si registrano feriti tra pazienti e personale sanitario. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno domato le fiamme e dichiarato l’emergenza rientrata poco dopo la mezzanotte. Tuttavia, la situazione ha richiesto misure immediate per garantire la sicurezza e la continuità delle cure. Circa 60 pazienti presenti al pronto soccorso al momento dell’incidente sono stati trasferiti in altri reparti dell’ospedale.

LAVORI DI RIPRISTINO IN CORSO

Attualmente, i tecnici del Policlinico sono al lavoro per il ripristino della rete elettrica principale e degli ambienti colpiti dall’incendio. La direzione dell’ospedale ha comunicato che gli interventi chirurgici programmati per oggi nel blocco operatorio di Asclepios sono stati sospesi. Si prevede che la normale operatività possa essere ripristinata entro breve, una volta completati i necessari interventi di riparazione e verifica della sicurezza.