Pronto Soccorso del Policlinico di Bari: Riapertura dopo l'incendio

Dopo l’incendio che ha interessato i quadri elettrici del padiglione Asclepios, questa sera, 15 luglio 2024, il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari riapre.

BARI- Riaprirà entro le 20 di questa sera, 15 luglio 2024, il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dopo l’incendio che ieri sera ha interessato i quadri elettrici del padiglione Asclepios. Lo ha reso noto la direzione aziendale.

«L’obiettivo prioritario è rendere pienamente operativo il pronto soccorso: entro le 20 dovremmo assicurarlo ed entro domani mattina sarà riattivato il blocco operatorio di Asclepios. Le urgenze sono garantite dalle sale operatorie del padiglione di Ortopedia», spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo.

«Il piano interno di gestione delle emergenze ha funzionato – ha aggiunto – grazie anche al supporto del 118 che ha assicurato i trasferimenti interni ed esterni, alle unità operative che hanno accolto i pazienti e al sistema sanitario territoriale che si sta facendo carico di questa fase di gestione della rete di primo soccorso».

Il direttore generale ha ringraziato non solo forze dell’ordine e vigili del fuoco ma anche «il personale del Pronto soccorso per lo straordinario impegno garantito nell’ assistere e trasferire i pazienti, e il personale tecnico che è prontamente intervenuto. Tutti hanno lavorato durante la notte e stanno continuando a operare per il completo ripristino dei sistemi di alimentazione elettrica del padiglione Asclepios».

Durante l’incendio i circa 60 pazienti presenti in quei minuti al pronto soccorso sono stati trasferiti in altri reparti dell’ospedale. L’incendio non ha fatto registrare feriti tra pazienti e personale sanitario. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, domato le fiamme e dichiarato l’emergenza rientrata poco dopo la mezzanotte.

Immediato è stato anche l’intervento dei tecnici del Policlinico che hanno avviato le procedure per per il ripristino della rete elettrica principale e degli ambienti colpiti dall’incendio.