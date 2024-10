Puglia, rimpasto in giunta: Piemontese alla sanità, Amati al bilancio

1 minuto per la lettura

Il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano ha effettuato un nuovo rimpasto di giunta, cambiano i nomi e volti degli assessori.

BARI – Una nuova fase per la Giunta regionale pugliese. Il governatore Michele Emiliano ha annunciato un rimpasto di governo, con l’obiettivo di rafforzare l’azione dell’esecutivo e affrontare le sfide future. Tra le novità più significative, l’incarico di assessore alla Sanità e al Benessere animale, Sport per tutti è stato affidato al vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese.

Una scelta che sottolinea l’importanza che la Regione attribuisce al settore sanitario e al benessere dei cittadini. Piemontese, già noto per il suo impegno nel sociale, avrà il compito di guidare un comparto strategico per lo sviluppo della Puglia. Contestualmente, Fabiano Amati entra in giunta assumendo la delega al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali. Un incarico di grande responsabilità, che richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza dei meccanismi economici.

Per quanto riguarda le altre deleghe assegnate nel nuovo rimpasto di giunta della regione Puglia, l’assessore Alessandro Delli Noci manterrà la delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei. Donato Pentassuglia invece si occuperà di Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica. Il presidente Michele Emiliano ha deciso di mantenere per sé le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio.