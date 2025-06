3 minuti per la lettura

A Bari nasce uno spazio sicuro per i bambini vittime e autori di reato: la stanza dell’ascolto protetto dei minori.

BARI – Immaginate un luogo dove i bambini, spesso travolti da storie difficili e dolorose, possano finalmente sentirsi al sicuro, accolti e protetti mentre raccontano la loro verità. Una stanza che parla la lingua dei più piccoli: colori vivaci, peluche morbidi, luci calde e un’atmosfera accogliente che trasmette conforto e serenità, anche nei momenti più delicati, come quelli in cui si trovano coinvolti in indagini giudiziarie. È questa la nuova stanza per l’ascolto protetto dei minori inaugurata al piano terra della Procura di Bari, uno spazio pensato per offrire un ambiente sereno ai bambini vittime o autori di reati, specialmente quelli legati al codice rosso.

Procura di Bari inaugura stanza per l’ascolto protetto dei minori

Un tavolo verde, basso e rassicurante, sedie rosse e gialle che sembrano invitare a sedersi senza paura, un papero e un ghepardo di peluche che sono più di semplici giocattoli: sono piccoli alleati per chi deve raccontare storie complesse. A completare il quadro, un attaccapanni con il volto sorridente di un pinguino e tanta luce naturale che avvolge dolcemente l’ambiente, rendendolo meno spaventoso e più familiare.

Alla cerimonia d’inaugurazione il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha ricordato quanto sia importante che la giustizia sia fatta «da persone, da un gioco di squadra», perché «iniziative come questa non sono solo strutture, ma gesti concreti che fanno bene alle persone e alla giustizia stessa».

Per il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, quella stanza è «un segno di umanità e responsabilità». «Dietro ogni indagine ci sono vite di bambini e famiglie – ha detto – e il nostro lavoro collettivo serve a portare ai giudici elementi chiari per decisioni giuste, rispettando i diritti di tutti: chi ha commesso reati e chi ne ha subito le conseguenze. È bello vedere quante persone si uniscono per questo stesso scopo».

Collaborazione con Polieco

L’ambiente è nato grazie anche alla collaborazione con Polieco, a dimostrazione che quando pubblico e privato si uniscono, possono davvero creare qualcosa di prezioso. Come ha sottolineato Sisto, «tutelare chi è più fragile è la priorità e questo si fa costruendo le condizioni migliori per raccogliere le prove con rispetto e delicatezza».

Un’équipe specializzata

Il procuratore aggiunto di Bari, Ciro Angelillis, ha spiegato che l’ascolto dei bambini sarà affidato a un’équipe specializzata, composta da poliziotti e psicologi selezionati con un protocollo specifico. «Abbiamo voluto rendere questo spazio il più confortevole possibile – ha spiegato – pensando anche a dettagli concreti come la posizione al piano terra, così da non far spostare i bambini e i genitori, e installando schermi per garantire privacy senza rinunciare alla luce naturale».

Questa stanza è molto più di un semplice ambiente: è un abbraccio silenzioso, un luogo dove i piccoli protagonisti di storie complesse possono sentirsi accolti, protetti e ascoltati con rispetto e delicatezza. Bari si conferma così una città dove la giustizia si costruisce giorno dopo giorno, con piccoli gesti che fanno la differenza. Per ogni bambino che entrerà in quella stanza, c’è la speranza di un futuro in cui la sua voce sarà ascoltata davvero, e in cui la giustizia saprà guardare con occhi più umani.