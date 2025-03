3 minuti per la lettura

Bif&st 2025: Bari ospita l’anteprima di “Opus” e celebra la rivoluzione di A24, una delle case di produzione più influenti del panorama cinematografico contemporaneo.

BARI – Il Bif&st (Bari International Film&TV Festival), giunto alla sua sedicesima edizione, si prepara ad accendere i riflettori su una delle case di produzione più influenti del panorama cinematografico contemporaneo: A24. Il festival, che si terrà nel capoluogo pugliese dal 22 al 29 marzo, ospiterà una retrospettiva speciale e l’attesissima anteprima del film “Opus”, alla presenza del regista Mark Anthony Green.

Focus A24: una retrospettiva sui capolavori della casa di produzione americana

Conosciuta per la sua capacità di produrre film innovativi e di qualità, A24 ha conquistato la critica internazionale e le giurie degli Oscar, con numerosi titoli premiati e nominati. Il Bif&st, nel suo sguardo rivolto alle ultime tendenze del cinema mondiale, ha deciso di dedicare una retrospettiva a questa casa di produzione, presentando otto dei suoi film più iconici. Tra i titoli in programma, il pluripremiato Everything Everywhere All at Once dei fratelli Kwan e Scheinert, il delicato Lady Bird di Greta Gerwig, il disturbante Hereditary di Ari Aster, e The Whale di Darren Aronofsky, che ha valso a Brendan Fraser l’Oscar come miglior attore protagonista.

Il Multicinema Galleria di Bari sarà il luogo dove il pubblico potrà immergersi in questi capolavori cinematografici, a partire dal 22 marzo, con proiezioni che spaziano dal dramma psicologico alla commedia, passando per il thriller e l’horror, tutti sotto l’egida di A24.

Bif&st 2025: a Bari, l’anteprima di “Opus” e il ritorno di John Malkovich

Se la retrospettiva è un’opportunità per riflettere sull’evoluzione del cinema prodotto da A24, l’anteprima di “Opus” rappresenta senza dubbio uno degli eventi più attesi della sedicesima edizione del Bif&st. Martedì 25 marzo, il Teatro Petruzzelli si trasformerà in un palcoscenico esclusivo per il lancio del film, che verrà proiettato nella sezione “Rosso di sera” alla presenza del regista Mark Anthony Green. “Opus” è un’opera che intreccia la musica con la dimensione psicologica e misteriosa, raccontando la storia di un’iconica popstar, interpretata da John Malkovich, che dopo trent’anni di silenzio torna sulla scena musicale con un nuovo album. Ma l’evento di lancio del disco si preannuncia avvolto da un alone di mistero, dando vita a una trama avvincente, enigmatica e carica di suspense.

Malkovich, in un ruolo che sembra scritto su misura per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e carichi di fascino, è affiancato da un cast di alto livello, che include la candidata all’Oscar Juliette Lewis, Murray Bartlett (conosciuto per il suo ruolo in “The White Lotus”), la talentuosa Stephanie Suganami e Amber Midthunder. “Opus” si profila come una pellicola che non solo intrattiene, ma provoca, invita alla riflessione e, soprattutto, spinge il pubblico a confrontarsi con le proprie emozioni e la percezione dell’arte. Dopo l’anteprima al Bif&st, “Opus” arriverà nelle sale italiane il 27 marzo, distribuito da I Wonder Pictures, per un’esperienza cinematografica che si preannuncia intensa e coinvolgente.

Bif&st 2025: un’edizione ricca di significato

Con un programma ricco di titoli di grande impatto e un focus su una delle case di produzione più rivoluzionarie degli ultimi anni, il 16° Bif&st si conferma come un incontro tra tradizione e innovazione. Con “Opus” e il focus su A24, il Bari International Film&TV Festival non solo celebra il cinema di qualità, ma lancia uno sguardo verso il futuro, incoraggiando nuove forme di espressione e nuovi linguaggi. In questo contesto, Bari si conferma ancora una volta punto di riferimento per chi ama il cinema che sa emozionare, provocare e sorprendere. La città si prepara così ad accogliere un pubblico appassionato e curioso, pronto a scoprire nuovi mondi e nuovi autori attraverso il grande schermo.