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Spazi per bambini più moderni, inclusivi, sicuri e creativi: a Conversano, arrivano 444mila euro per rivoluzionare le scuole dell’infanzia.

CONVERSANO (BARI) – Spazi pensati a misura di bambino, ambienti flessibili, colori, movimento e apprendimento attivo. È questa la direzione che prende Conversano grazie a un nuovo finanziamento da 444.000 euro destinato a trasformare gli ambienti delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. Il contributo, assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027”, punta a ridisegnare gli spazi educativi della fascia 0-6 anni con arredi innovativi, modulari e altamente funzionali.

Conversano, svolta per le scuole dell’infanzia: arrivano 444mila euro per arredi innovativi

Tavoli riconfigurabili, arredi su ruote, scaffalature accessibili ai più piccoli, angoli morbidi e attrezzature per la psicomotricità: non semplici forniture, ma strumenti pensati per favorire autonomia, esplorazione e apprendimento attraverso il gioco. A questi si aggiungono spazi immersivi e interventi dedicati alle aree esterne, in linea con una nuova idea di scuola aperta e dinamica.

Una scuola che cambia forma insieme ai bambini

L’obiettivo è superare l’idea di aula statica, trasformando gli ambienti educativi in luoghi che si adattano ai bisogni dei bambini e non il contrario. Spazi che possono essere riconfigurati durante la giornata, stimolando creatività, movimento e socialità, e che rendono l’esperienza scolastica più inclusiva e partecipata. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di innovazione degli edifici scolastici già avviato con le risorse PNRR, rafforzando la strategia di ammodernamento delle strutture educative cittadine.

Sindaco Lovascio: «Un investimento sul futuro della comunità»

Grande soddisfazione da parte del sindaco Giuseppe Lovascio, che ha definito il finanziamento «un investimento concreto sul futuro dei nostri bambini e sulla qualità degli ambienti educativi. Conversano continua a crescere e a rafforzare la propria capacità di attrarre risorse grazie a una progettazione seria e a una visione chiara sul ruolo della scuola nella vita della comunità».

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’attenzione verso l’infanzia e le famiglie: «Vogliamo spazi accoglienti, moderni e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze educative di oggi e di domani».

A Conversano, un passo avanti nella trasformazione delle scuole dell’infanzia

Con questo intervento, la città compie un ulteriore passo verso una rete scolastica più moderna, in cui qualità degli ambienti e innovazione educativa procedono insieme. Un investimento che non riguarda solo arredi e strutture, ma il modo stesso di concepire la crescita dei più piccoli.

«L’amministrazione comunale – ha concluso Lovascio – conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita educativa e sociale della città, valorizzando ogni opportunità utile a migliorare i servizi per l’infanzia». Un progetto che guarda al futuro partendo proprio da qui: dagli spazi in cui i bambini imparano a conoscere il mondo.