Tesori svelati: i costumi de “La Bohème” in mostra al Piccinni e al Museo Civico

Bari celebra il fascino senza tempo dell’opera lirica con un’esposizione che incanta e avvicina il pubblico alla magia del teatro. I costumi de “La Bohème”, firmati da Hugo de Ana, sono i protagonisti di una mostra unica che si snoda tra il foyer del Teatro Piccinni e il Museo Civico, trasformandoli in un palcoscenico diffuso fino al 27 marzo.

Il progetto, intitolato “Tesori svelati. Gli splendidi costumi del Teatro Petruzzelli si mettono in mostra”, è curato da Luigi Spezzacatene, coordinatore del settore Costume del Teatro Petruzzelli, e offre un’esperienza immersiva e ravvicinata. I costumi, realizzati per la messa in scena della celebre opera “La Bohème” nel 2019, riflettono l’interpretazione artistica di de Ana, che ha immaginato una Parigi degli anni ’20 vivace e ricca di richiami cinematografici.

COSTUMI DE “LA BOHÈME”: UN’ESPOSIZIONE INTERATTIVA E INTEGRATA

L’allestimento della mostra rompe le convenzioni. I costumi non sono racchiusi in teche di cristallo al fine di garantire una fruizione libera e ravvicinata ai visitatori. Le strutture espositive sono state progettate per integrarsi armoniosamente con l’architettura storica del Teatro Piccinni e del Museo Civico, rispettandone estetica e materiali.

Schede informative e fotografie di scena accompagnano l’esposizione, illustrando non solo l’importanza filologica dei costumi, ma anche il loro contesto narrativo e simbolico. Nuovi scatti mettono in luce i dettagli sartoriali, svelando al pubblico le antiche tecniche artigianali. I visitatori potranno così apprezzare appieno il lavoro meticoloso e l’arte che si celano dietro ogni abito.

L’iniziativa punta a valorizzare il sapere artigiano, rivelando il dietro le quinte di un’opera lirica, dove studio e manualità si intrecciano per creare capolavori unici. L’obiettivo è «dare al pubblico l’opportunità di avvicinarsi al mondo della tradizione artigiana della sartoria teatrale, della creazione di cappelli, calzature, oggetti, arti antiche e preziose», si legge in una nota del Comune di Bari.

UN OMAGGIO ALL’ARTIGIANATO TEATRALE

«Parliamo di pezzi unici, frutto di arte, studio e lavoro, che contribuiscono al successo della messa in scena», spiega il sindaco Vito Leccese. L’allestimento de La Bohème di de Ana evoca una Parigi colorata e affollata, popolata da personaggi intrisi di fascino cinematografico, con una vivacità visiva che trova nei costumi un elemento fondamentale per la narrazione scenica.

I COSTUMI DE “LA BOHÈME” IN MOSTRA AL PICCINNI E AL MUSEO CIVICO: ORARI E INFORMAZIONI UTILI

La mostra sarà visitabile al Museo Civico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30. Il foyer del Teatro Piccinni aprirà le porte ai visitatori in occasione di spettacoli ed eventi. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di teatro, moda e cultura, ma anche per chi desidera lasciarsi affascinare dal talento e dall’arte che animano le scene. L’esposizione si configura come un viaggio tra storia e tradizione, capace di trasportare il pubblico direttamente nel cuore dell’opera e del lavoro artigianale che la rende viva.