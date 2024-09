Andria, incidente sul lavoro: operai precipitano da vano ascensore

1 minuto per la lettura

Tre operai albanesi sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro a Andria: sono precipitati dall’impalcatura per l’installazione di un ascensore.

ANDRIA (BAT) – L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, 3 settembre 2024, nella città di Andria. I tre operai di nazionalità albanese sono precipitati da un’impalcatura. Gli operai stavano lavorando all’installazione di un ascensore in una palazzina di via Giovinazzo.

I tre uomini, di età compresa tra i 37 e i 55 anni, sono precipitati per circa sette metri all’interno del vano ascensore, riportando traumi e fratture multiple.

Soccorsi dai sanitari del 118, i tre sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Andria e Barletta, dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione, che l’impalcatura in cui stavano lavorando i tre operai sarebbe crollata improvvisamente. Un crollo che avrebbe così fatto precipitare i tre nel vuoto del vano ascensore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Andria, che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Trani.

Il vano ascensore è attualmente posto sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Il personale dello Spesal della Asl Bat è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro dei tre operai e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.