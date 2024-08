Cisternino, esplosione in un trullo: morto un 55enne

1 minuto per la lettura

Esplosione in un trullo: ha perso la vita un uomo di 55 anni, mentre una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita.

CISTERNINO (BRINDISI) – Tragedia nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi, dove un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto un trullo. Nel crollo, l’accertamento della cui natura è affidato ai vigili del fuoco intervenuti sul posto, ha perso la vita un uomo di 55 anni, mentre una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione entrambi si trovavano all’interno del trullo crollato.

L’esplosione è avvenuta all’interno di un’area che ospita un complesso di trulli. L’uomo, trovato senza vita sotto le macerie, è rimasto intrappolato per oltre tre ore prima che i vigili del fuoco riuscissero ad estrarlo. Ogni tentativo di rianimarlo da parte dei paramedici intervenuti sul posto si è rivelato vano. La donna, invece, ha riportato ustioni diffuse, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono attualmente stabili, ma la gravità delle lesioni richiederà ulteriori accertamenti tramite TAC.

Secondo quanto ricostruito in base alle prime informazioni raccolte dai soccorritori al momento dell’esplosione, il trullo ospitava quattro persone: due provenienti da Barletta e due provenienti dal Barese. Le altre due persone, che, al momento dell’esplosione, si trovavano lontane dall’area, sono conseguentemente rimaste illese. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore.