Tragedia a Brindisi: auto si ribalta, nell’incidente muore una 21enne

1 minuto per la lettura

Grave incidente stradale a Brindisi, muore una 21enne di Cellino San Marco. Viaggiava con l’amica, ferita ma non in pericolo di vita

BRINDISI – Una ragazza di 21 anni di Cellino San Marco in provincia di Brindisi ha perso la vita, in seguito ad un tragico incidente verificatosi all’altezza di lido Santa Lucia a Brindisi. La ragazza, E.R. viaggiava a bordo di una Lancia insieme ad una amica di 23 anni rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Per la giovane di Cellino San Marco invece non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo e sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (8 giugno 2024), lungo la provinciale 41, in direzione nord, sulla litoranea di Brindisi. Non sono ancora chiare le cause per le quali il mezzo è finito fuori strada ma l’accaduto è al vaglio della polizia intervenuta per compiere i rilievi del caso.