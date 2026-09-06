Anziano investito da un treno nel Brindisino, circolazione sospesa

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BRINDISI – La circolazione ferroviaria sulla linea Lecce – Bari è sospesa dopo che un treno Frecciarossa che da Roma era diretto nel capoluogo salentino, ha investito un anziano di 85 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:45 di oggi vicino San Vito dei Normanni, nel Brindisino.

La vittima è un uomo anziano che, con ogni probabilità, è stato investito mentre stava attraversando i binari senza rendersi conto dell’arrivo del treno. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sembra che l’uomo sia inciampato mentre attraversava i binari.

“I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi”, fa sapere Trenitalia sul proprio sito. E’ spiegato che “i treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati da Brindisi a Bari sul percorso alternativo via Taranto”. C’è però un maggior tempo di percorrenza di 120 minuti” mentre “Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni”.

La Protezione civile regionale ha inviato sul posto i propri volontari per dare assistenza ai viaggiatori.

La circolazione ferroviaria è poi ripresa lentamente in tarda mattinata. Trenitalia informa che “i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 200 minuti” mentre “i treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni”