Ostuni, tutto pronto per il festival “Una valle di libri in masseria”

Tutto pronto per il festival letterario “Una valle di libri in masseria”, in programma dal 29 novembre al 16 dicembre 2024 nella storica masseria Traetta Exclusive di Ostuni.

OSTUNI (BRINDISI) – Ostuni è pronta a diventare il palcoscenico di una nuova ed entusiasmante edizione di “Una valle di libri in masseria”, un festival che celebra la cultura e la letteratura in un contesto unico e suggestivo. La rassegna, che si terrà dal 29 novembre al 16 dicembre 2024, avrà come protagonisti alcuni tra i più noti e rispettati nomi della scena culturale italiana, tra cui il regista e produttore Pupi Avati, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Sergio Rizzo. L’inaugurazione del festival è fissata per il 29 novembre alle ore 18.30, nella storica masseria Traetta Exclusive di Ostuni.

Questi eventi si inseriscono nel più ampio programma culturale dell’associazione “Una valle di libri”, che sta celebrando i trent’anni della storica rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro”, un anniversario che si celebrerà con numerosi altri eventi nel 2025. Il festival “Una valle di libri in Masseria” si propone di arricchire il panorama culturale di Ostuni, unendo grandi personalità del mondo della letteratura, del cinema, della politica e dell’arte in un dialogo stimolante e innovativo, da non perdere per tutti gli appassionati e i curiosi.

UNA VALLE DI LIBRI IN MASSERIA: INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL CON PUPI AVANTI

A dare il via alla manifestazione sarà Pupi Avati, che presenterà il suo ultimo libro “L’orto americano”, un’opera che anticipa l’omonimo film, previsto per il 2025. Un incontro imperdibile per gli amanti del cinema e della letteratura, che vedrà Avati dialogare con Floriana Pinto, storica rappresentante del piccolo cinema Ken Loach di Mesagne, e con Aldo Patruno, direttore del dipartimento Cultura della Regione Puglia. Una riflessione sulle connessioni tra cinema e scrittura, sulle storie che attraversano la vita di un regista, ma anche un’occasione per scoprire in anteprima il nuovo progetto cinematografico di Avati.

SECONDO APPUNTAMENTO CON SERGIO RIZZO

Il secondo appuntamento del festival si terrà il 12 dicembre, sempre alle 18.30, ed è dedicato a temi di grande attualità politica. Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Sergio Rizzo, autore di “Io so io”. Come i politici sono tornati a essere intoccabili. Il libro esplora come i politici italiani abbiano recuperato potere e impunità, un tema che sarà approfondito in un dialogo con Rocco De Franchi, avvocato e direttore del dipartimento Comunicazione della Regione Puglia. Un’occasione per riflettere sull’attuale panorama politico e sul rapporto tra potere e responsabilità.

ULTIMO APPUNTAMENTO CON VITTORIO SGARBI

A chiudere la rassegna, il 16 dicembre, sarà Vittorio Sgarbi, che terrà una lectio magistralis intitolata “Arte e Fascismo”. Il celebre critico e storico dell’arte guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra le intersezioni tra arte e politica, con uno sguardo sulla produzione artistica durante il fascismo. Un incontro che promette di essere un’occasione unica per esplorare la complessità delle relazioni tra il mondo dell’arte e i contesti storici e politici.