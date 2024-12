Milano-Lecce, Trenitalia potenzia i collegamenti per le festività

2 minuti per la lettura

Trenitalia potenzia i collegamenti per le festività: due Frecciarossa notturni Milano-Lecce. Ecco le novità nell’orario invernale.

In vista delle festività natalizie, Trenitalia, parte del gruppo FS Italiane, ha annunciato un potenziamento dei servizi lungo la direttrice adriatica con due Frecciarossa notturni tra Milano e Lecce, attivi nei giorni di maggiore mobilità: il 21 e 22 dicembre, e il 4 e 5 gennaio. I treni speciali notturni saranno il Frecciarossa 9561, in partenza da Milano Centrale alle 22.45 con arrivo a Lecce alle 8.09, e il Frecciarossa 9562, che partirà da Lecce alle 20.55 per arrivare a Milano Centrale alle 7.40. Questa iniziativa mira a soddisfare la domanda crescente di collegamenti tra il nord e il sud Italia durante il periodo festivo, garantendo ai passeggeri maggiore flessibilità e comodità.

TRENITALIA, DUE FRECCIAROSSA NOTTURNI MILANO-LECCE

Con l’entrata in vigore dell’orario invernale, Trenitalia conferma un’offerta rafforzata sulla linea Adriatica: 20 Frecciarossa al giorno collegano il nord Italia (Milano, Venezia, Torino e Bologna) con la Puglia.

Nel dettaglio:

2 coppie Venezia-Lecce;

3 coppie Milano-Lecce;

1 coppia Torino-Lecce;

3 coppie Milano-Bari;

1 coppia Milano-Taranto;

Roma e il sud: connessioni ad alta velocità.

I collegamenti giornalieri tra Roma e le città pugliesi sono 16, inclusi i seguenti:

4 coppie Roma-Lecce;

1 coppia Milano-Lecce via Roma;

1 coppia Roma-Bari;

1 coppia Milano-Taranto, con rientro da Taranto verso Torino passando per Potenza;

1 coppia Milano-Foggia.

INTERCITY E SERVIZI TURISTICI: UNA RETE CAPILLARE

L’offerta Intercity Giorno e Notte resta stabile con 14 coppie di treni giornalieri sulle tre principali direttrici. Inoltre, durante il weekend, si aggiungono 6 treni speciali per garantire maggiore copertura.

Per i viaggiatori che vogliono scoprire le bellezze della Puglia, il Salento Line, attivo nei weekend, offre un servizio dedicato tra Bari e Lecce con fermate nelle principali località turistiche.

FERROVIE DEL SUD EST: MOBILITÀ LOCALE E SERVIZI TURISTICI

Trenitalia ha rinnovato il suo impegno anche per la mobilità locale attraverso le Ferrovie del Sud Est: ogni giorno sono garantiti oltre 200 treni e 1.500 corse bus che collegano Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. Tra le novità: 10 treni festivi sulla linea Bari-Martina Franca, con fermate ad Alberobello e Locorotondo, mete di grande interesse turistico.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio, sei collegamenti bus Terra&Mare con tappe ad Alberobello, Polignano a Mare, Locorotondo, Fasano e Monopoli, ideali per chi desidera visitare la suggestiva Valle d’Itria.

Il 16 gennaio, corse straordinarie in treno saranno attivate per consentire di assistere all’accensione della tradizionale Fòcara di Novoli, un evento simbolo del folklore salentino.

Un’offerta su misura per le festività

Con queste nuove soluzioni, Trenitalia punta a soddisfare le esigenze di chi viaggia per le festività, offrendo un servizio capillare che collega il nord e il sud del Paese con un’attenzione particolare alle destinazioni turistiche e agli eventi locali. Una scelta che dimostra l’impegno del gruppo FS nel promuovere una mobilità sostenibile e accessibile, anche durante i periodi di maggiore affluenza.