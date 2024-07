Maxi sequestro di canapa indiana nel Foggiano

1 minuto per la lettura

Maxi sequestro di canapa indiana nelle campagne di Lesina. L’area nascondeva 5,239 piante che avrebbero potuto generare oltre 11,526 dosi di marijuana.

Un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Foggia, la Dia di Bari e Foggia, supportata dalle unità aeree del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, ha portato al sequestro di una vasta piantagione di canapa indiana nelle campagne di Lesina. L’area, situata nella zona istmo tra il lago e il mare, nota come sacca orientale, è stata individuata grazie a un’attenta attività di ricognizione e sorveglianza.

MAXI SEQUESTRO DI CANAPA INDIANA: I DETTAGLI

Protetta da un recinto di filo spinato e rete ombreggiante, l’area nascondeva 5.239 piante di canapa indiana, coltivati sia in fase di crescita sia pronte per il taglio e l’essiccazione. Le piante erano abilmente camuffate tra una fitta vegetazione e sorvegliate da telecamere a controllo remoto, segno di una organizzazione ben pianificata. Secondo le stime degli investigatori, le piante sequestrate avrebbero potuto generare oltre 11,526 dosi di marijuana. Denunciati i proprietari dell’area per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.