Fototrappole a Foggia contro l’abbandono dei rifiuti

2 minuti per la lettura

Fototrappole di ultima generazione a Foggia: ecco come contrastare l’abbandono dei rifiuti e ripristinare il decoro urbano.

FOGGIA – Foggia si prepara a lanciare una battaglia decisiva contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti grazie all’installazione di una rete di fototrappole di ultima generazione, equipaggiate con intelligenza artificiale. Questo innovativo sistema tecnologico, recentemente implementato in diverse aree della città, ha l’obiettivo di ripristinare il decoro urbano e garantire il rispetto delle normative ambientali.

FOTOTRAPPOLE A FOGGIA

L’assessorato all’Ambiente e Amiu Puglia, l’azienda responsabile della raccolta dei rifiuti, hanno annunciato con orgoglio la messa in funzione di questi dispositivi. Le fototrappole, collocate in punti strategici, non solo monitoreranno le aree più problematiche, ma saranno anche in grado di identificare e sanzionare i comportamenti scorretti relativi allo smaltimento dei rifiuti.

Lucia Aprile, assessora all’Ambiente, ha dichiarato: «La tutela dell’ambiente – dichiara Lucia Aprile, assessora all’Ambiente – è una priorità per la nostra amministrazione. L’installazione delle fototrappole rappresenta un passo significativo per scoraggiare le cattive abitudini e promuovere una maggiore responsabilità civica. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per rendere Foggia una città più pulita e vivibile»

Le nuove tecnologie adottate non si limitano a registrare le infrazioni, ma utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare e gestire i dati in tempo reale, migliorando così l’efficacia delle azioni di controllo. Questo approccio high-tech punta a creare un deterrente efficace contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti, che da tempo compromette la bellezza e la salubrità degli spazi pubblici.

Amiu Puglia ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando che «con l’attivazione di questi dispositivi si inserisce un nuovo e fondamentale tassello nell’ambito delle azioni finalizzate a scongiurare l’abbandono selvaggio degli ingombranti e di tutte le tipologie di frazioni».

Per facilitare il corretto smaltimento, il centro comunale di raccolta rimane a disposizione dei cittadini per il conferimento di rifiuti ingombranti e differenziati, sottolineando l’importanza della collaborazione tra amministrazione e popolazione nella salvaguardia dell’ambiente.