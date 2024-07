Cnh presenta a Lecce le pale gommate elettriche

2 minuti per la lettura

Innovazione Made in Lecce: Cnh rivoluziona le macchine da cantiere con pale gommate elettriche. Il futuro del movimento terra è silenzioso e sostenibile.

Nello stabilimento Cnh di Lecce, è stato presentato ieri (3 luglio 2024) un importante passo avanti nel panorama delle macchine per il movimento terra: le nuove pale gommate elettriche, progettate non solo per garantire prestazioni elevate e costi operativi ridotti, ma anche per ridurre drasticamente l’impatto ambientale.

PALE GOMMATE ELETTRICHE

Con circa 1000 dipendenti, lo stabilimento di Lecce è il fulcro di una produzione orientata principalmente verso l’esportazione, con il 97% delle macchine a marchio Case e New Holland destinate a mercati internazionali, in particolare Europa e Nord America. Le nuove pale gommate ‘green’ incarnano l’innovazione tecnologica e l’impegno per la sostenibilità ambientale, combinando dimensioni ridotte con emissioni azzerate e un funzionamento silenzioso: «Questo la rende particolarmente indicata ad operare in ambienti chiusi, dove le emissioni di Co2 non sono consentite, in cantieri notturni e in tutte quelle applicazioni dove la rumorosità non è consentita. Questa tipologia di macchina garantisce prestazioni elevate ed un operating cost più basso rispetto a quelle alimentate con motore diesel».

PRESENTAZIONE

L’evento di presentazione ha visto la partecipazione di figure chiave del gruppo Cnh, tra cui Stefano Pampalone (Cnh President Construction Segment), Carlo Alberto Sisto, (Cnh Emea President), Federico Bullo, (Cnh Head of Construction Europe), insieme a rappresentanti istituzionali tra cui la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone e Loredana Capone, presidente del consiglio regionale pugliese.

La sindaca di Lecce ha sottolineato l’importanza dell’investimento in ricerca e sviluppo ed ha constatato che si è di fronte «ad un’eccellenza anche nell’approccio con il territorio», con riferimento alle collaborazioni attivate dal gruppo con l’Unisalento ed il Politecnico di Bari. L’investimento strategico di Cnh nel polo industriale pugliese è un segnale di fiducia nel potenziale locale e un impegno verso un futuro più sostenibile per l’intero settore delle costruzioni.