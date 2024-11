Tragico incidente a San Severo: morto un 20enne e due feriti

2 minuti per la lettura

Weekend di lutto nel Salento, a San Severo un incidente stradale è morto Biagio Manzaro, un ragazzo di 20 anni. Altri due giovani sono rimasti feriti.

LECCE- Un fine settimana segnato da due tragiche notizie che hanno sconvolto il Salento. Nelle ultime ore, due incidenti stradali hanno portato via la vita di due giovani: Nicolò Cavalera, un militare di 24 anni di Leverano, e Biagio Manzaro, un ventenne di San Severo.

La comunità di San Severo è rimasta sconvolta dal tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri 23 novembre 2024, in zona Pip (piano per gli insediamenti produttivi). Una Golf, con a bordo tre giovani ragazzi, si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un cancello, spezzando la vita a uno di loro. A perdere la vita è stato Biagio Manzaro, un ragazzo di 20 anni che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 4 dicembre. Purtroppo, sono risultati inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari giunti sul posto. I suoi amici, che viaggiavano con lui nell’auto, sono rimasti feriti e sono stati prontamente trasportati all’ospedale di San Severo.

20ENNE MORTO NELL’INCIDENTE DI SAN SEVERO: DINAMICA ANCORA DA CHIARIRE

Le cause che hanno portato a questo terrible impatto dove il 20enne ha perso la vita sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La notizia della morte di Biagio Manzaro si è diffusa rapidamente a San Severo, suscitando profondo dolore e commozione. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia del giovane, alla quale vanno le più sentite condoglianze. La notizia del 20 morto nel’incidente di San Severo ha iniziato a girare subito sui social network dove amici e conoscenti stanno ricordando Biagio come un ragazzo solare, pieno di vita e con tanti progetti per il futuro.