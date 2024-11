Tragedia nella notte nel Leccese, militare morto in un incidente stradale

1 minuto per la lettura

Nella notte un militare di 24 anni è morto nel Leccese in seguito ad un incidente stradale in cui la sua auto è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero

TREPUZZI (LECCE) – Un militare dell’Esercito, Nicolò Cavalera, 24enne di Leverano, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Campi Salentina a Trepuzzi nel territorio Leccese. Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes classe A che, per cause il cui accertamento è affidato ai carabinieri intervenuti sul luogo, è uscita fuori strada finendo nella campagna circostante e schiantandosi contro un muro di cinta della ditta Monteco e sfondandolo fino ad andare a sbattere contro un albero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno provveduto a liberare il corpo del giovane rimasto intrappolato nell’abitacolo, Sono risultati vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 anche loro presenti sul luogo dello scontro. I carabinieri hanno compiuto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Cavalera, a quanto si è appreso, prestava servizio nel Nord Italia ed era rientrato in Salento per una licenza.

Un impatto violentissimo, in relazione al quale i militari dovranno individuare oltre che la dinamica anche le eventuali cause e possibili responsabilità, che non ha lasciato scampo al 24enne deceduto in seguito alle gravissime ferite conseguenti all’impatto. A far scattare l’allarme sarebbe stato il sistema di sicurezza dell’autovettura. Tanti i messaggi di addio e cordoglio apparsi sui profili social del giovane militare.