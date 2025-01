2 minuti per la lettura

Apulia Film Commission: al via il bando per 8 cortometraggi ispirati al tema “Odissea adriatica”. Ecco le condizioni di partecipazione.

Un nuovo progetto transfrontaliero, un mare di storie da raccontare. La fondazione Apulia Film Commission ha ufficialmente lanciato un avviso pubblico per la realizzazione di otto cortometraggi, nell’ambito del progetto Reel – A cinematic journey through Italy and Croatia, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Croazia 2021/2027.

L’obiettivo del bando è ambizioso: individuare almeno otto operatori economici che collaborino con registi under 35, residenti nell’area del programma, per creare cortometraggi ispirati al tema “Odissea adriatica”. Un titolo evocativo che richiama la descrizione poetica dello scrittore Predrag Matvejević, che definisce l’Adriatico come “il mare dell’intimità”.

UN VIAGGIO TRA MARE E IMMAGINAZIONE

Il tema centrale, spiegano dalla fondazione, è il viaggio: un concetto che può abbracciare avventure fisiche, esplorazioni interiori, viaggi nel tempo o persino percorsi virtuali. I cortometraggi potranno raccontare storie di fughe, vacanze, incontri o sogni, e potranno spaziare tra fiction, dramma o animazione.

Un aspetto chiave del progetto è la promozione di destinazioni poco conosciute dell’area Italia-Croazia, incentivando il turismo verso luoghi ancora inesplorati. Questo criterio sarà fondamentale nella valutazione delle opere, in linea con l’obiettivo di diversificare e delocalizzare il turismo, portando alla luce le bellezze nascoste di un territorio condiviso.

APULIA FILM COMMISSION, AL VIA IL BANDO PER 8 CORTOMETRAGGI: FINANZIAMENTI E SCADENZE

Ogni cortometraggio selezionato riceverà un finanziamento massimo di 20mila euro, una spinta concreta per giovani registi che vogliono trasformare idee in immagini e valorizzare il legame tra il cinema e il territorio.

Il termine ultimo per partecipare è fissato per il 9 marzo 2025, alle ore 23.59. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito ufficiale di Apulia Film Commission.

UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E IL TERRITORIO

Con questo progetto, Apulia Film Commission non solo offre un’occasione unica a giovani talenti, ma rafforza anche il ponte culturale e creativo tra Italia e Croazia. Un’iniziativa che celebra il potere del cinema come strumento di narrazione e promozione culturale, trasformando l’Adriatico in uno specchio di storie, emozioni e identità condivise. L'”Odissea Adriatica” non è solo un tema, ma un invito a riscoprire il mare come luogo di connessioni, attraversamenti e scoperte. I riflettori sono accesi, il viaggio sta per iniziare.