Beppe Convertini entra nel cast di “Ballando con le stelle”: la telefonata di Milly Carlucci e l’annuncio social con la mamma dalla Puglia.

Con fascino, carisma e il desiderio di mettersi in gioco, Beppe Convertini entra nel cast della ventesima edizione di Ballando con le stelle, in partenza sabato 27 settembre su Rai 1. L’annuncio arriva in perfetto stile social, con un video che racconta affetto, famiglia e… voglia di ballare.

Beppe Convertini entra nel cast di “Ballando con le stelle”: l’annuncio social

Tra i trulli della Valle d’Itria, in Puglia, Convertini invita la madre a unirsi a lui in qualche passo di danza: «Mamma vuoi ballare con me? Dai, mi devo allenare». La scena, dolce e spontanea, viene interrotta dallo squillo del telefono: dall’altra parte della linea c’è Milly Carlucci in persona. «Davvero? È stupendo, grazie Milly!», esclama Convertini, emozionato, prima di gioire insieme alla famiglia. Poi, rivolgendosi alla madre e ai fan, aggiunge con entusiasmo: «Vado a Ballando con le stelle! Farai il tifo per me mamma, vero? Tutta la famiglia, tutta la Puglia e tutta l’Italia», intonando sulle ultime parole il celebre brano di Gabry Ponte.

L’arrivo di Convertini completa un cast già di altissimo livello, tra star dello sport, del cinema e della televisione: Fabio Fognini, Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Maurizio Ferrini (la signora Coriandoli) e Filippo Magnini. Una combinazione di talento, personalità e curiosità che promette scintille sul dancefloor. Tra grandi ritorni, sfide inedite e colpi di scena, questa ventesima edizione di Ballando con le stelle si prepara a conquistare il pubblico con ritmo, emozione e… qualche passo sbagliato che diventerà subito virale.