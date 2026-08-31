Ex Ilva, Acciaierie d’Italia presenta ricorso: no alla chiusura area a caldo

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Dopo Ilva, anche Acciaierie d’Italia (AdI) ha depositato ricorso straordinario in Cassazione contro la chiusura dell’area a caldo dell’Ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute.

Un nuovo capitolo giudiziario riapre lo scontro sul futuro del siderurgico di Taranto. Dopo l’iniziativa presa dalla proprietà, anche Acciaierie d’Italia (AdI) in amministrazione straordinaria ha scelto di adire la Corte di Cassazione, presentando un ricorso straordinario contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Milano, lo scorso 27 luglio, ha stabilito lo spegnimento dell’area a caldo entro tre mesi.

Al centro della battaglia legale, firmata dai legali Luisa Torchia e Marco Annoni per conto della società gestrice, c’è la natura della decisione di secondo grado. Secondo la difesa, i giudici milanesi avrebbero stravolto la pronuncia di primo grado anziché integrarla, privando così l’azienda della possibilità di adottare quelle prescrizioni e misure correttive che avrebbero evitato il blocco dei decreti produttivi.

L’AZIONE LEGALE

La vicenda affonda le sue radici nell’azione legale intrapresa da un collettivo di residenti e dall’associazione Genitori Tarantini, determinati a tutelare la salute pubblica e fermare l’impatto inquinante del colosso industriale. Il primo snodo cruciale risaliva a febbraio, quando il Tribunale di Milano aveva fissato al 24 agosto 2026 il termine ultimo per adeguare e ridefinire l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), pena la sospensione delle attività.

I giudici d’appello hanno però impresso un’accelerazione decisiva: accogliendo in parte le istanze dei cittadini, hanno disposto la chiusura del cuore dell’impianto entro 90 giorni. La ripartenza dei fornaci e dei reparti a caldo è stata condizionata a requisiti stringenti e non negoziabili: la bonifica completa dall’amianto e il rientro stabile delle polveri sottili e delle emissioni gassose entro le soglie minime di sicurezza.

Ora la parola passa ai giudici della Suprema Corte, chiamati a sciogliere un nodo drammaticamente irrisolto da anni: la ricerca di un equilibrio, ad oggi mai raggiunto, tra la continuità dell’impiego industriale e la salvaguardia della salute della comunità tarantina